Sáng 10-11, giá vàng nhẫn 9999 tăng 1,4 triệu đồng/lượng

Cửa hàng kinh doanh vàng

Vào lúc 9 giờ sáng 10-11, giá vàng nhẫn 9999 được Công ty SJC tăng 1,4 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 144,7 triệu đồng/lượng mua vào và 147,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 146,6 triệu đồng/lượng mua vào và 149,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 146,8 triệu đồng/lượng mua vào và 149,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC được Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 148,1 triệu đồng/lượng mua vào và 149,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 147,6 triệu đồng/lượng mua vào và 149,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối tuần trước, giao dịch ở mức 146,6 triệu đồng/lượng mua vào và 149,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 10-11 (giờ Việt Nam) lên 4.045,4 USD/ounce, tăng khoảng 44 USD so với phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 128,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 21,1 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 16,2 - 21,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới trên thị trường châu Á sáng nay đã bật tăng, vượt mốc 4.000 USD/ounce.

NHUNG NGUYỄN