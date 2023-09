Giá xăng dầu đồng loạt tăng

Thời gian gần đây, khách hàng có nhu cầu ở thực tại phía Đông TPHCM đang tích cực săn đón những dự án đã bàn giao để có thể sớm vào ở ngay. Nổi bật trong số đó phải kể đến quỹ căn hộ The Origami (Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức) khi phân khu không chỉ đảm bảo đầy đủ pháp lý mà còn sở hữu những giá trị an cư vượt bậc mang đến chuẩn sống mới cho gia chủ.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - mã chứng khoán: HDB) được vinh danh “Leading Partner Bank in Vietnam” - Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam 2023 tại sự kiện Lễ trao giải TSCFP (Trade and Supply Chain Finance Program – Chương trình tài trợ thương mại và chuỗi cung ứng) do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức tại Singapore.