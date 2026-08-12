Văn hóa

Giải trí

Phương Mỹ Chi ra mắt MV về văn hóa đồng bào Khmer

SGGPO

Tối 12-8, Phương Mỹ Chi ra mắt MV "Thiên đường với người thương"

Ảnh chụp Màn hình 2026-08-12 lúc 21.10.42.png
Phương Mỹ Chi ra mắt MV Thiên đường với người thương. Ảnh: NVCC

MV Thiên đường với người thương kể về 2 nhân vật do Phương Mỹ Chi và diễn viên Bảo Định đảm nhận. Câu chuyện tình yêu mở ra lát cắt về đời sống văn hóa Khmer - nơi âm nhạc, điệu múa, nghề thủ công được gìn giữ.

Ảnh chụp Màn hình 2026-08-12 lúc 21.10.33.png
Ảnh chụp Màn hình 2026-08-12 lúc 21.11.15.png
Những khung hình đậm chất điện ảnh trong MV. Ảnh: NVCC

Một trong những phân cảnh đặc biệt là nghi lễ cưới hỏi của người Khmer Nam bộ. Vẻ đẹp của trang phục, bối cảnh, biểu tượng văn hóa đặc trưng tạo nên khung cảnh nhiều cảm xúc. MV cũng tái hiện những sinh hoạt đời thường trong nhà sinh hoạt cộng đồng, nơi những đứa trẻ làm quen với các điệu múa truyền thống như Rom Vong, Robam.

Phương Mỹ Chi chia sẻ: “Tôi muốn thông qua MV để bày tỏ một tình yêu lớn hơn dành cho văn hóa Việt Nam".

Về âm nhạc, ca khúc được thực hiện theo thể loại Pop, đồng thời lấy cảm hứng từ chất liệu âm nhạc Khmer Nam bộ.

TIỂU TÂN

Từ khóa

Phương Mỹ Chi MV Thiên đường với người thương văn hóa Khmer Nam bộ diễn viên

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn