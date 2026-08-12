Phương Mỹ Chi ra mắt MV về văn hóa đồng bào Khmer

Phương Mỹ Chi ra mắt MV Thiên đường với người thương. Ảnh: NVCC

MV Thiên đường với người thương kể về 2 nhân vật do Phương Mỹ Chi và diễn viên Bảo Định đảm nhận. Câu chuyện tình yêu mở ra lát cắt về đời sống văn hóa Khmer - nơi âm nhạc, điệu múa, nghề thủ công được gìn giữ.

Những khung hình đậm chất điện ảnh trong MV. Ảnh: NVCC

Một trong những phân cảnh đặc biệt là nghi lễ cưới hỏi của người Khmer Nam bộ. Vẻ đẹp của trang phục, bối cảnh, biểu tượng văn hóa đặc trưng tạo nên khung cảnh nhiều cảm xúc. MV cũng tái hiện những sinh hoạt đời thường trong nhà sinh hoạt cộng đồng, nơi những đứa trẻ làm quen với các điệu múa truyền thống như Rom Vong, Robam.

Phương Mỹ Chi chia sẻ: “Tôi muốn thông qua MV để bày tỏ một tình yêu lớn hơn dành cho văn hóa Việt Nam".

Về âm nhạc, ca khúc được thực hiện theo thể loại Pop, đồng thời lấy cảm hứng từ chất liệu âm nhạc Khmer Nam bộ.

TIỂU TÂN