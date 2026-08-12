Sao Nhập Ngũ chính thức đưa hành trình huấn luyện đến Trường Sa

Sau 16 mùa phát sóng, Sao Nhập Ngũ đưa hành trình huấn luyện đến quần đảo Trường Sa, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị.

Sao Nhập Ngũ 2026 chính thức trở lại với chủ đề “Tổ quốc nơi đầu sóng”. Lần đầu tiên, hành trình huấn luyện của chương trình được thực hiện tại quần đảo Trường Sa.

Các chiến sĩ tham gia huấn luyện tác chiến trên biển

Quá trình ghi hình được thực hiện theo các quy định của môi trường quân đội. Mỗi thành viên phải thích nghi với điều kiện sinh hoạt tối giản, chấp hành nghiêm nền nếp, kỷ luật và những yêu cầu bảo đảm an toàn tại đảo xa.

Nhiều khí tài như trực thăng, xe tăng lội nước, tàu chiến xuất hiện trong chương trình

Mùa thứ 17 có sự tham gia của 8 nghệ sĩ gồm Phan Mạnh Quỳnh, Văn Mai Hương, Quốc Trường, Thúy Ngân, Châu Bùi, Erik, Minh Trang và Tuấn Dương.

Sao Nhập Ngũ 2026 - Tổ quốc nơi đầu sóng phát sóng từ 13-8, lúc 20 giờ 45 thứ Năm hàng tuần trên kênh QPVN và 21 giờ trên HTV7, YouTube và TV360.

THU HƯƠNG