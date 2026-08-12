Văn hóa

Giải trí

Sao Nhập Ngũ chính thức đưa hành trình huấn luyện đến Trường Sa

SGGPO

Sau 16 mùa phát sóng, Sao Nhập Ngũ đưa hành trình huấn luyện đến quần đảo Trường Sa, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị.

Sao Nhập Ngũ 2026 chính thức trở lại với chủ đề “Tổ quốc nơi đầu sóng”. Lần đầu tiên, hành trình huấn luyện của chương trình được thực hiện tại quần đảo Trường Sa.

Ảnh màn hình 2026-08-12 lúc 7.40.11 CH.png
Các chiến sĩ tham gia huấn luyện tác chiến trên biển

Quá trình ghi hình được thực hiện theo các quy định của môi trường quân đội. Mỗi thành viên phải thích nghi với điều kiện sinh hoạt tối giản, chấp hành nghiêm nền nếp, kỷ luật và những yêu cầu bảo đảm an toàn tại đảo xa.

2. Sao Nhập Ngũ 2026 hoàng tráng với sự xuất hiện của nhiều khí tài khủng như trực thăng, xe tăng lội nước, tàu chiến....png
Nhiều khí tài như trực thăng, xe tăng lội nước, tàu chiến xuất hiện trong chương trình
7.jpg

Mùa thứ 17 có sự tham gia của 8 nghệ sĩ gồm Phan Mạnh Quỳnh, Văn Mai Hương, Quốc Trường, Thúy Ngân, Châu Bùi, Erik, Minh Trang và Tuấn Dương.

Sao Nhập Ngũ 2026 - Tổ quốc nơi đầu sóng phát sóng từ 13-8, lúc 20 giờ 45 thứ Năm hàng tuần trên kênh QPVN và 21 giờ trên HTV7, YouTube và TV360.

THU HƯƠNG

Từ khóa

quần đảo Trường Sa Sao Nhập Ngũ 2026 Sao Nhập Ngũ ca sĩ Văn Mai Hương ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn