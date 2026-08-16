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Kịch thiếu nhi “Rừng xanh có biến” diễn miễn phí vào sáng Chủ nhật hàng tuần

SGGPO

Sáng 16-8, Nhà hát Kịch Thành phố tổ chức suất diễn miễn phí đầu tiên vở kịch thiếu nhi "Rừng xanh có biến" (tác giả: Đoàn Thanh Phượng - Đỗ Thúy, đạo diễn: Nhóm NHK).

Đây là hoạt động thiết thực triển khai hiệu quả chương trình “Hoạt động biểu diễn nghệ thuật gắn với các loại hình văn học, nghệ thuật trong trường học”.

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Nhân vật Thánh Gióng được tái hiện trong câu chuyện kịch thiếu nhi "Rừng xanh có biến". Ảnh: THÚY BÌNH

Theo kế hoạch, vở kịch thiếu nhi Rừng xanh có biến sẽ biểu diễn phục vụ miễn phí cho thiếu nhi vào các sáng Chủ nhật hàng tuần tại Rạp Công Nhân – Nhà hát Kịch Thành phố từ nay đến hết năm 2026 với 21 suất diễn.

Câu chuyện kịch vui tươi, thú vị, chuyển tải đến khán giả nhỏ tuổi và phụ huynh về tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường, tình yêu thương giúp đỡ lẫn nhau vì sự bình yên và hạnh phúc của cả cộng đồng.

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Ảnh: THÚY BÌNH

Vở diễn có sự tham gia của NSƯT Việt Hà; các diễn viên: Quốc Thịnh, Tuyết Mai, Huỳnh Thiện Trung, Hoàng Tấn, Hồng Phạm, Huỳnh Thanh Trung, Hứa Mạnh Dũng và nhóm múa Chuông gió.

Bên cạnh vở kịch thiếu nhi Rừng xanh có biến, Nhà hát Kịch TPHCM tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giới thiệu các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát bội, cải lương, đờn ca tài tử Nam bộ.

THÚY BÌNH

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Huỳnh Thiện Trung Hồng Phạm Hoàng Tấn Huỳnh Thanh Trung Rừng xanh Thánh Gióng Quốc Thịnh Nhà hát Kịch Thành phố Rừng xanh có biến

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