28 thí sinh Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026 vừa bước vào chặng đua nước rút hướng tới đêm chung kết diễn ra vào ngày 23-8, tại TPHCM.

Các thí sinh dự thi Vòng Chung khảo Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026

Ngày 20-8, Vòng Chung khảo Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026 diễn ra tại Nhà Thi đấu Phú Thọ (TPHCM).

Lấy chủ đề xuyên suốt "Mỹ sinh vạn tượng", chương trình tôn vinh vẻ đẹp không nằm ở sự giống nhau mà ở khả năng tạo nên muôn điều khác biệt. 28 cô gái xuất sắc vào vòng chung khảo với các hoạt động: nhận sash dự thi, trình diễn trang phục cách tân và tuyên ngôn thế hệ mới.

Phần thi của các thí sinh

Đặc biệt, trong phần thi Tuyên ngôn thế hệ mới dành cho Top 7, với sự diễn thuyết tự tin của các thí sinh đã nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt từ Hội đồng giám khảo và khán giả.

Tiết mục nghệ thuật biểu diễn trong vòng chung khảo

Điểm nhấn trong Vòng Chung khảo là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các phần thi và 6 tiết mục nghệ thuật biểu diễn do chính đội ngũ sinh viên từ các trường đại học, cao đẳng tại TPHCM đảm nhận.

TIỂU TÂN