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V-Pop được báo chí quốc tế chú ý, kỳ vọng bước ra thị trường toàn cầu

SGGPO

Thời gian gần đây, nhiều tạp chí, báo quốc tế như Fortune, Variety, Nikkei Asia, Music Business Worldwide, Business Times liên tục đề cập V-Pop và tiềm năng đưa âm nhạc Việt ra thị trường toàn cầu.

Nhóm tân binh Uprize được các đơn vị truyền thông quốc tế nhắc đến. Ảnh: NSX
Nhóm tân binh Uprize được các đơn vị truyền thông quốc tế nhắc đến. Ảnh: NSX

Trong đó, hệ sinh thái YeaH1, liên doanh SYE và nhóm nhạc Uprize được nhắc đến như những đại diện nổi bật từ Việt Nam.

Được Sony Music và YeaH1 Group hậu thuẫn, Uprize gây chú ý khi album đầu tay "Thăng" đứng đầu bảng xếp hạng iTunes Việt Nam cùng một số thành tích khác.

Ngày 7-8, tạp chí Variety gọi Uprize là “nhóm nhạc thần tượng đầu tiên của Việt Nam xây dựng theo mô hình K-Pop chuẩn mực”.

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Tân binh Uprize trên tạp chí Variety

Trước đó, tháng 6-2026, tạp chí Fortune đăng bài “Việt Nam với tham vọng trở thành cường quốc văn hóa tiếp theo của châu Á”, đề cập tiềm năng xuất khẩu văn hóa của Việt Nam và nhắc đến SYE Holdings - liên doanh giữa YeaH1 và Sony Music Entertainment - như một đơn vị tiên phong trong quản trị nghệ sĩ.

Đầu năm 2026, nhiều tờ báo như: Nikkei Asia (Nhật Bản), Music Business Worldwide (Mỹ), Business Times (Singapore)... cũng có các bài viết đề cập mô hình kết hợp năng lực sản xuất nội dung, hạ tầng bản quyền của Sony Music và các đơn vị sản xuất tại Việt Nam, mở ra kỳ vọng mới cho V-Pop trên thị trường âm nhạc toàn cầu.

TIỂU TÂN

Từ khóa

Tạp chí Fortune Tạp chí Variety V-Pop thị trường nhạc Việt YeaH1 liên doanh SYE tân binh Uprize Sony Music Entertainment

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