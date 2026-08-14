Hà Trần và nhiều nghệ sĩ tham gia Đêm hòa nhạc IKI Symphony - Sound of Wellness

Trong hai ngày 14 và 15-8, chuỗi trải nghiệm đa giác quan IKI Experience được tổ chức tại IKI Gallery (số 675, đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, TPHCM). Đặc biệt, trong đó có Đêm hòa nhạc IKI Symphony - Sound of Wellness với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ.

Ra mắt chuỗi trải nghiệm đa giác quan IKI Experience

Đêm hòa nhạc IKI Symphony - Sound of Wellness sẽ diễn ra vào tối mai, 15-8. Xuyên suốt chương trình, ca sĩ Hà Trần cùng nghệ sĩ Piano quốc tế Hồ Khánh Vân, ban nhạc Đức Minh sẽ biểu diễn tác phẩm của các nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Trần Tiến, Nguyễn Cường… và nhiều kiệt tác âm nhạc cổ điển của J.S. Bach, Haydn, Chopin, Beethoven, Liszt.

Bên cạnh âm nhạc, tại IKI Experience, khán giả còn được thưởng thức, xem, nghe, đọc, trải nghiệm và cảm nhận các loại hình nghệ thuật kết hợp giữa điện ảnh, âm nhạc và công nghệ tương tác.

TIỂU TÂN