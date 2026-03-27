Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị các cơ quan liên quan hỗ trợ tàu thuyền Việt Nam hoạt động an toàn, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng hải chung tay chia sẻ khó khăn.

Đề nghị trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình Trung Đông diễn biến phức tạp, chi phí nhiên liệu và vận tải tăng cao, hoạt động của đội tàu biển Việt Nam đang chịu nhiều áp lực, đặc biệt tại khu vực Eo biển Hormuz, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng và hoạt động xuất nhập khẩu.

Một trong những giải pháp được Bộ Xây dựng đề nghị là kêu gọi giảm giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải nhằm góp phần hạ chi phí logistics (chi phí vận chuyển), hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Một số tàu chở hàng trên vùng biển phía Bắc của Việt Nam. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trước đề nghị này, tổ chức hoa tiêu hàng hải trong cả nước đã có sự đồng thuận, thống nhất ban hành văn bản giảm giá dịch vụ theo đề nghị của Bộ Xây dựng.

Cụ thể, giảm tối thiểu 10% giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải với toàn bộ tàu biển Việt Nam. Việc giảm giá tối thiểu 10% được đánh giá là giải pháp thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

Động thái kịp thời, đồng bộ từ cơ quan quản lý cùng cộng đồng doanh nghiệp không chỉ giúp giảm áp lực chi phí, mà còn góp phần bảo đảm hoạt động vận tải biển thông suốt, ổn định nguồn cung hàng hóa và năng lượng cho nền kinh tế.

GIA KHÁNH