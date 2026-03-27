Cổ phiếu bất động sản bứt phá, VN-Index vượt xa 1.650 điểm

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 27-3 đảo chiều tăng nhờ thanh khoản cải thiện. Nhóm cổ phiếu bất động sản thu hút được dòng tiền vào nên tăng trần hàng loạt như PDR, DIG, KBC, DXS, HDC, SCR… Ngoài ra, DXG tăng 5,42%, TCH tăng 5,03%, CEO tăng 4,32%, NLG tăng 3,35%, IDC tăng 3,63%...

Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm) cũng đã lấy lại sắc xanh tích cực góp phần kéo VN-Index phục hồi tích cực. Trong đó nhiều cổ phiếu tăng mạnh: SHS tăng 7,55%, VIX tăng 4,69%, MBS tăng 3,46%, HCM tăng 2,3%; HDB tăng 3,05%, BID tăng 2,44%, CTG tăng 2,96%, VCB tăng 1,55%; BVH tăng 3,07%...

Ngoài ra, các nhóm ngành khác như công nghiệp, tiêu dùng, năng lượng… cũng tăng tích cực. Nhiều cổ phiếu ở các nhóm ngành này tăng mạnh: CII tăng 4,95%, VTP tăng 4,31%, PC1 tăng 2,83%, HAH tăng 2,57%; GTD tăng 5,72%, MWG tăng 3,18%, PAN tăng 3,25%; PLX tăng 5,89%, PVD tăng 3,03%, PVS tăng 1,9%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 28,17 điểm (1,71%) lên 1.672,8 điểm với 253 mã tăng, 90 mã giảm và 39 mã đứng giá.

Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 4,15 điểm (1,67%) lên 252,36 điểm với 112 mã tăng, 54 mã giảm và 57 mã đứng giá.

Thanh khoản tăng, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 23.500 tỷ đồng, tăng 1.800 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt gần 25.000 tỷ đồng.

Khối ngoại vẫn bán ròng phiên thứ 11 liên tiếp trên sàn HOSE nhưng tổng giá trị bán ròng giảm mạnh, khoảng hơn 62 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN