Thủ tướng: Doanh nghiệp phải là trung tâm, chủ thể trong phát triển

Ngày 27-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị “Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng 2 con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, lãnh đạo một số bộ, ngành và đại diện cộng đồng doanh nghiệp

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến hội nghị "doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp". Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, bước vào giai đoạn 2026-2030, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục xác định mục tiêu tăng trưởng bình quân 10% trở lên. Tuy nhiên, bối cảnh trong nước và quốc tế còn nhiều thách thức như bảo hộ thương mại gia tăng, xung đột địa chính trị, biến đổi khí hậu, già hóa dân số, cạn kiệt tài nguyên, chuyển đổi năng lượng...

Do đó, theo Thủ tướng, cần làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, phát triển dựa vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo, kinh tế tầm thấp...

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng nêu rõ, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, thể chế, chính sách, nhưng chủ thể thực hiện vẫn là doanh nghiệp. Dù đường lối, thể chế có tốt, nếu doanh nghiệp không nỗ lực thì sẽ không thể thành công, không đạt hiệu quả như mong muốn. Doanh nghiệp phải là trung tâm, chủ thể trong phát triển; đồng thời phải đóng góp vào đổi mới, xây dựng thể chế, nhận thức rõ vai trò trong phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nêu rõ mục tiêu tăng trưởng 2 con số đòi hỏi sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Cùng với đó là hình thành các doanh nghiệp tầm cỡ khu vực và toàn cầu; đưa hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp; doanh nghiệp vừa và nhỏ trở thành doanh nghiệp lớn; doanh nghiệp lớn trở thành doanh nghiệp toàn cầu, xuyên quốc gia.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc tận dụng kinh tế số, kinh tế xanh và các FTA để nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu; tham gia sâu hơn vào nền kinh tế thế giới; nâng cao chất lượng hàng hóa, năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu lao động quốc tế. Song song đó, Nhà nước cần tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, chính sách, nguồn lực để tạo đột phá cho doanh nghiệp.

Theo Thủ tướng, để đất nước vượt qua khó khăn, đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, các cấp, các ngành, địa phương đều phải nỗ lực tăng trưởng 2 con số; đồng thời phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, đoàn kết trong nước để ứng phó hiệu quả với những vấn đề đặt ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết khu vực doanh nghiệp hiện đóng góp khoảng 60% GDP, thu hút hơn 16 triệu lao động, đóng góp chủ yếu vào tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Tính đến hết năm 2025, cả nước có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, tăng hơn 25% so với năm 2020.

Tuy nhiên, nền kinh tế và khu vực doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn, thách thức. Thể chế, pháp luật còn một số vướng mắc, bất cập, chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời; việc phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, điều kiện kinh doanh ở một số lĩnh vực chưa triệt để; các vấn đề pháp lý tồn đọng của một số doanh nghiệp, dự án đầu tư chưa được giải quyết dứt điểm.

Bộ Tài chính kiến nghị các bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương lớn của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Trọng tâm là hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; bảo đảm quyền tự do kinh doanh và tiếp cận bình đẳng các nguồn lực giữa các khu vực doanh nghiệp; đồng thời hoàn thiện khung pháp lý cho các mô hình kinh tế mới, cho phép áp dụng cơ chế “sandbox”, cơ chế chuyên biệt đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số, nhất là trong công nghệ tài chính, trí tuệ nhân tạo, công nghệ chiến lược, công nghệ mới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG



Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), cho biết năm nay tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh đầu tư trong hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí - lĩnh vực cốt lõi của tập đoàn. Petrovietnam cũng sẽ tập trung vào các dự án trọng điểm của ngành như dự án Lô B - Ô Môn, nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; tăng cường đầu tư để hình thành các trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái, tổ hợp điện khí LNG; tích cực chuẩn bị cho dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Bên cạnh đó, tập đoàn tiếp tục mở rộng không gian tăng trưởng xanh, sạch, bền vững; chủ động tham gia sâu vào xu thế chuyển dịch năng lượng, đẩy mạnh nghiên cứu, đầu tư vào điện gió ngoài khơi. Ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam)

LÂM NGUYÊN