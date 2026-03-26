500 món ngon quy tụ tại lễ hội ẩm thực TPHCM

Chiều tối 26-3, hàng ngàn người dân, du khách đổ về thưởng thức món ngon đặc trưng từ khắp các vùng miền tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực – Món ngon Saigontourist Group 2026.

Lễ hội khai mạc tại Khu du lịch Văn Thánh (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM), diễn ra từ ngày 26 đến 29-3, do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức, với chủ đề “Kết nối tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam”.

Người dân, du khách tìm hiểu các món ăn tại lễ hội

Khoảng 50 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng 4-5 sao cùng các địa phương, đối tác tham gia. Năm nay, lễ hội mở rộng quy mô, lần đầu có sự tham gia của Tổng Lãnh sự quán Hà Lan, Thái Lan cùng nhiều thương hiệu ẩm thực quốc tế.

Điểm nhấn là chương trình trải nghiệm được thiết kế như một dòng chảy văn hóa xuyên suốt ba miền, với mỗi cụm là một chương của hành trình di sản.

Khách thưởng thức các món ăn hấp dẫn tại lễ hội

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Saigontourist Group, sự kiện không chỉ là ngày hội ẩm thực mà còn là hành trình kết nối di sản, lan tỏa bản sắc, góp phần khẳng định vị thế ẩm thực Việt Nam trên bản đồ thế giới. Năm 2026, lễ hội được nâng tầm về quy mô, chất lượng và tính quốc tế, hướng đến trở thành thương hiệu văn hóa – du lịch đặc trưng của TPHCM và cả nước.

Phong phú đặc sản vùng miền

Bên cạnh thưởng thức khoảng 500 món ăn, du khách còn được tham gia nhiều hoạt động như hội thi đầu bếp, pha chế; bình chọn gian hàng; các chuyên đề về ẩm thực Việt và du lịch xanh.

Lễ hội cũng mang đến không gian văn hóa – nghệ thuật với các loại hình biểu diễn truyền thống, trò chơi dân gian và trải nghiệm làng nghề. Trong khuôn khổ lễ hội, Lữ hành Saigontourist cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mãi du lịch với mức giảm sâu cho tour trong và ngoài nước, kết hợp trải nghiệm ẩm thực.

Hàng trăm món ngon hội tụ tại lễ hội

Lễ hội nhiều năm liền được vinh danh là “Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất thế giới” và “Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất châu Á”, khẳng định vị thế sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn, mang tầm quốc tế.

