TPHCM kiến nghị ưu tiên cung cấp điện cao điểm mùa khô

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Công thương và Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), kiến nghị ưu tiên cung cấp điện cho thành phố trong các tháng cao điểm mùa khô, từ tháng 4 đến tháng 6-2026, nhằm bảo đảm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân.

Đáng chú ý, trong kịch bản phụ tải tăng cao, nguy cơ thiếu điện vào giờ cao điểm buổi tối có thể lên tới 1.226 MW.

Theo Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC), phụ tải điện năm 2026 được xây dựng theo hai kịch bản. Ở kịch bản cơ sở, công suất cực đại đạt khoảng 9.556 MW, tăng 4,8% so với năm 2025. Trong kịch bản tăng cao, công suất có thể lên tới 10.059 MW, tương ứng mức tăng 9,7%. Khi đó, hệ thống có thể thiếu khoảng 354 MW vào giờ cao điểm buổi tối.

Đặc biệt, trong kịch bản cực đoan khi một số nguồn điện lớn bị gián đoạn, nguy cơ thiếu điện gia tăng mạnh. Ban ngày, hệ thống vẫn có thể đáp ứng nhờ nguồn điện mặt trời, nhưng buổi tối có thể thiếu tới 723 MW ở kịch bản cơ sở và tăng lên 1.226 MW nếu phụ tải tăng cao.

Theo UBND TPHCM, áp lực cung ứng điện đến từ nhiều yếu tố. Bối cảnh quốc tế biến động, nhất là xung đột tại Trung Đông, ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng. Thời tiết cực đoan, khó lường cũng làm gia tăng rủi ro cho hệ thống điện. Trong khi đó, năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, với mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, kéo theo nhu cầu điện tăng mạnh.

Về hạ tầng, EVNHCMC nhận định lưới điện cơ bản đáp ứng nhu cầu. Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp như củng cố lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đẩy nhanh tiến độ các công trình, đồng thời khuyến khích khách hàng tiết kiệm điện, hạn chế sử dụng trong giờ cao điểm từ 17 đến 20 giờ.

Trước tình hình này, TPHCM kiến nghị Bộ Công thương và NSMO ưu tiên phân bổ nguồn điện, hạn chế tối đa việc cắt giảm công suất trong cao điểm. Đồng thời, thành phố kêu gọi doanh nghiệp và người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

THI HỒNG