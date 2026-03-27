Giảm toàn bộ các loại thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay

Sáng 27-3, Bộ Tài chính thông tin về việc giảm toàn bộ thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo đó, tối 26-3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 482/QĐ-TTg về việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay. Quyết định có hiệu lực từ ngày 26-3 đến hết ngày 15-4.

Đây được xem là giải pháp cấp bách nhằm ổn định thị trường xăng dầu, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh căng thẳng xung đột tại eo biển Hormuz đang đẩy giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng, kéo theo giá năng lượng thế giới và trong nước tăng mạnh.

Cụ thể, theo Quyết định số 482/QĐ-TTg, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít; xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Dự kiến, với mức giảm thuế và thời gian áp dụng nêu trên, số thu ngân sách nhà nước giảm bình quân khoảng 7.200 tỷ đồng/tháng. Tuy vậy, đây được xem là nguồn hỗ trợ quan trọng giúp người dân giảm bớt khó khăn, đồng thời thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo Bộ Tài chính, xung đột tại Trung Đông đã khiến giá năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ và khí đốt, biến động mạnh; nguồn cung xăng dầu bị gián đoạn; giá dầu thô thế giới có xu hướng tăng cao. Những tác động này ảnh hưởng lớn đến nguồn cung và thị trường xăng dầu trong nước, làm giá xăng, dầu tăng nhanh, tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân.

Trước những biến động nhanh và phức tạp nêu trên, Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu triển khai các giải pháp cấp bách nhằm ổn định thị trường xăng dầu, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính đã khẩn trương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất các mức giảm thuế đối với mặt hàng xăng dầu, đồng thời trình cấp có thẩm quyền cho phép áp dụng theo quy định pháp luật.

Cùng với các giải pháp khác của Chính phủ, việc sử dụng các công cụ thuế để góp phần bình ổn giá xăng, dầu trong nước được kỳ vọng là biện pháp cần thiết, thể hiện sự hỗ trợ, đồng hành của Chính phủ, các bộ, ngành, trong đó có Bộ Tài chính, với người dân và doanh nghiệp.

LƯU THỦY