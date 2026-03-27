Phát triển du lịch Côn Đảo gắn với bảo tồn thiên nhiên

Với bề dày lịch sử, văn hóa và đa dạng sinh học, đặc khu Côn Đảo (TPHCM) đang từng bước phát huy giá trị đặc thù để khẳng định vị thế là điểm đến biển đảo sinh thái - lịch sử tiêu biểu.

Trải nghiệm du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên

7 giờ sáng, từ đảo trung tâm, chúng tôi lên cano xuôi ra hòn Bảy Cạnh - một hòn đảo nhỏ ngoài xa của đặc khu Côn Đảo.

Khách du lịch khám phá đảo nhỏ thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo. Ảnh: CTV

Không ồn ào, náo nhiệt, Côn Đảo hấp dẫn du khách bởi không gian yên bình, biển xanh trong, rừng nguyên sinh và hệ sinh thái phong phú. Sau khi đặt chân lên hòn Bảy Cạnh, chúng tôi được các kiểm lâm viên Vườn Quốc gia (VQG) Côn Đảo dẫn tham quan khu vực ấp trứng rùa và trải nghiệm các hoạt động đi bộ trong rừng, bơi biển giữa khung cảnh hoang sơ. Tối đến, các du khách trong đoàn hồi hộp chờ đợi xem rùa đẻ trứng và sáng hôm sau tham gia thả rùa con (của những lứa đã ấp nở trước đó) về biển. Đây là những hoạt động diễn ra trong suốt hành trình 1 ngày 1 đêm của du khách.

Anh Stephen, du khách đến từ Mỹ, chia sẻ: “Tôi biết Côn Đảo qua các phương tiện truyền thông, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến hòn đảo xinh đẹp này. Tôi bất ngờ với vẻ đẹp cổ kính ở đảo trung tâm và thật sự thích thú với khung cảnh hoang sơ, trong lành của các đảo nhỏ. Tôi đặc biệt ấn tượng với cách người dân Côn Đảo bảo vệ hệ sinh thái ở đây: mỗi quả trứng rùa được nâng niu, mỗi chú rùa con đều được thả về với đại dương, mỗi cọng rác cũng không được bỏ lại giữa biển khơi…”.

Ngoài các hoạt động trải nghiệm tại hòn Bảy Cạnh, thời gian qua VQG Côn Đảo còn khai thác nhiều sản phẩm du lịch sinh thái trong khu Ramsar Côn Đảo như: đi bộ xuyên rừng, tham quan rừng mưa nhiệt đới hải đảo, tham quan nghiên cứu các hệ sinh thái biển, lặn xem san hô, leo núi ngắm rừng, du lịch thể thao, khám phá thiên nhiên…

Không chỉ VQG Côn Đảo quan tâm đến du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên, các khách sạn, resort ở Côn Đảo cũng dành nhiều tâm huyết để phát triển du lịch theo hướng xanh và bền vững. Các khách sạn, resort đã cùng với du khách hình thành một thói quen về bảo tồn sinh thái, đa dạng sinh học từ khi bước chân đến đảo, trong từng chi tiết nhỏ của quá trình tham quan, trải nghiệm…

Theo bà Nguyễn Thị Uyên, Giám đốc nhân sự Công ty TNHH Côn Đảo Resort - Sixsenses Côn Đảo, phát triển du lịch bền vững phải được xây dựng trên nền tảng hoạt động kinh doanh hiệu quả, minh bạch và tuân thủ pháp luật. Vì vậy, trong rất nhiều phần việc mà Six Senses Côn Đảo đã triển khai cho du khách thì bảo tồn rùa biển là hoạt động điểm nhấn trong bảo tồn thiên nhiên gắn với du lịch tại resort.

Dự án bảo tồn rùa biển được resort triển khai từ năm 2018 với sự phối hợp chặt chẽ của VQG Côn Đảo. Thông qua việc phục hồi bãi biển, xây dựng trung tâm ấp trứng rùa biển và tổ chức các hoạt động theo dõi, bảo vệ, hơn 33.000 cá thể rùa biển xanh đã được ấp nở và thả về tự nhiên. “Đây không chỉ là một dự án bảo tồn có quy mô và tác động lớn trong khu vực, mà còn là mô hình gắn kết hiệu quả giữa bảo tồn thiên nhiên và trải nghiệm du lịch có trách nhiệm, khi du khách cùng nhân viên được trực tiếp tham gia, chứng kiến và lan tỏa thông điệp bảo vệ đại dương, bảo vệ đa dạng sinh học tại nơi đến”, bà Uyên thông tin.

Xanh, bản sắc và đáng sống

Theo lãnh đạo đặc khu Côn Đảo, việc phát triển du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm và thương hiệu điểm đến Côn Đảo là yêu cầu cấp thiết, cũng là con đường phát triển lâu dài, bền vững cho địa phương.

Bên cạnh đó, TPHCM định hướng xây dựng đặc khu Côn Đảo thành một khu du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử tầm cỡ quốc tế theo hướng “xanh, bản sắc và đáng sống”. Trọng tâm là phát triển kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu rác thải nhựa và hướng tới mục tiêu Net Zero, song song với việc cải thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và thu hút đầu tư chiến lược.

Ông Phan Trọng Hiền, Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo, khẳng định: “Chúng tôi không chọn “tăng trưởng nóng”, không đánh đổi môi trường. Mọi dự án đầu tư đều phải trải qua thẩm định nghiêm ngặt về tác động môi trường. Người dân và doanh nghiệp cùng chung tay cam kết bảo vệ đảo”

Từ định hướng đó, những năm gần đây, Côn Đảo đã được đầu tư hạ tầng giao thông, điện, nước... Vào tháng 9-2025, trạm biến áp 110kV Côn Đảo được đóng điện xung kích thành công, đánh dấu việc chính thức đưa điện lưới quốc gia ra đặc khu. Hàng loạt dự án giao thông đã và đang được triển khai, như mở rộng cảng Bến Đầm để nâng cao năng lực vận tải biển; chỉnh trang các tuyến đường ven biển Tôn Đức Thắng, Trần Phú để hình thành dải cảnh quan du lịch khang trang. Song song với hạ tầng cứng, Côn Đảo cũng đang đặt ra tầm nhìn phát triển “đảo xanh carbon thấp”. Các chuyên gia nhận định, địa phương hoàn toàn có thể trở thành “hòn đảo di sản carbon thấp đẳng cấp quốc tế” nếu kiên định thực hiện bốn trụ cột chuyển đổi xanh: giao thông xanh, năng lượng bền vững, kinh tế biển xanh, du lịch chất lượng cao.

QUANG VŨ