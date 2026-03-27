Giá vàng tăng, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới lên 30,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước chiều nay, 27-3, tăng trở lại, nới chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới lên 30,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng 1-1,7 triệu đồng/lượng

Khoảng 15 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Phú Quý tăng 1,7 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với đầu giờ sáng nay, niêm yết mức 168,6 triệu đồng/lượng mua vào và 171,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với đầu giờ sáng, niêm yết mức 168,6 triệu đồng/lượng mua vào và 171,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Tập đoàn Phú Quý tăng 1,6 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với đầu giờ sáng, lên 168,6 triệu đồng/lượng mua vào và 171,6 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá vàng miếng SJC.

Công ty SJC tăng giá vàng nhẫn 9999 lên 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, báo giá ở mức 168,4 triệu đồng/lượng mua vào và 171,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 15 giờ 40 phút ngày 27-3 (giờ Việt Nam) ở mức 4.438,8 USD/ounce, tăng gần 20 USD so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 140,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 30,7 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 30,5-30,7 triệu đồng/lượng.

Tin liên quan Sáng 27-3: Giá vàng trong nước giảm dù giá thế giới tăng

NHUNG NGUYỄN