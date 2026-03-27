Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng nhanh nhất khu vực

Đà tăng trưởng GDP ấn tượng

Đánh giá về triển vọng kinh tế, tờ The Phnom Penh Post (Campuchia) nhận định Việt Nam cùng với Malaysia, Indonesia và Philippines sẽ là những đầu tàu phát triển của ASEAN trong năm 2026. Với đà tăng trưởng GDP đạt mức 7% đến 8% vào năm 2025, Việt Nam hiện giữ vị thế nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực.

Hoạt động sản xuất tại Công ty Datalogic Việt Nam (Khu Công nghệ cao TPHCM). ẢNH: HOÀNG HÙNG

Đặc biệt, lợi thế về chi phí nhân công và giá điện cạnh tranh so với mặt bằng chung ASEAN đã giúp Việt Nam trở thành thỏi nam châm thu hút vốn ngoại. Minh chứng là trong năm 2024, dòng vốn FDI đổ vào Việt Nam đã đạt mốc 38 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, sản xuất tiên tiến và công nghệ cao.

Động lực bứt phá của Việt Nam càng được khẳng định qua đánh giá của Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO). Tổ chức này nhận định phát triển cơ sở hạ tầng là yếu tố cốt lõi thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu và vốn đầu tư nước ngoài (FDI), việc nâng cấp hạ tầng không chỉ cải thiện môi trường kinh doanh mà còn là ưu tiên chính sách hàng đầu. Trước những biến động khó lường của thương mại toàn cầu và chính sách thuế quan từ các thị trường lớn như Mỹ, việc đẩy mạnh đầu tư công vào hạ tầng được xem là công cụ then chốt để Việt Nam tăng cường khả năng chống chịu, thúc đẩy tăng trưởng ngắn hạn và hiện thực hóa các khát vọng kinh tế dài hạn.

Động lực sản xuất

Song hành với đà tăng trưởng là sự chuyển mình mạnh mẽ để trở thành trung tâm công nghệ mới của châu Á. Trang Abhs.in (Ấn Độ) đánh giá Việt Nam không còn là điểm đến sản xuất chi phí thấp mà đã trở thành lựa chọn chiến lược của các tập đoàn công nghệ hàng đầu nhờ ưu thế về thuế quan và chi phí lao động. Tầm nhìn của quốc gia đã dịch chuyển từ lắp ráp đơn thuần sang tự xây dựng ngành công nghiệp chip riêng.

Ngành sản xuất của Việt Nam đang chứng kiến đà phát triển với những con số thực tế đầy thuyết phục. Theo báo cáo từ tập đoàn tài chính S&P Global (Mỹ), chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) của Việt Nam trong tháng 2-2026 đã tăng lên mức 54,3 điểm, đánh dấu tháng thứ tám liên tiếp điều kiện kinh doanh được cải thiện do sự gia tăng đột biến của sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới. Đặc biệt, niềm tin kinh doanh đã chạm mức cao nhất kể từ tháng 9-2022, phản ánh sự lạc quan của các doanh nghiệp về triển vọng thị trường trong thời gian tới. Những con số thống kê trên cho thấy cho dù có những bất ổn của thị trường quốc tế, năng lực sản xuất của Việt Nam vẫn vận hành hiệu quả.

Nghiên cứu từ tổ chức Growth Lab (Đại học Harvard) dự báo Việt Nam có triển vọng dẫn đầu thế giới về tăng trưởng GDP bình quân đầu người trong thập niên tới nhờ năng lực sản xuất đa dạng và hàm lượng công nghệ cao. Trong khi dòng vốn ngoại rút khỏi nhiều thị trường châu Á, Việt Nam là quốc gia duy nhất có dòng vốn nước ngoài đổ vào thị trường tài chính, đạt 46,4 triệu USD (số liệu tháng 3-2026), minh chứng cho niềm tin của nhà đầu tư vào nền tảng vĩ mô ổn định và các chính sách điều tiết linh hoạt của Chính phủ.

THANH HẰNG