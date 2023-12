Giỏ quà Tết 2024 hướng đến hàng thiết yếu

Giỏ quà tết lên kệ sớm

Các chuyên gia kinh tế nhận định, tình hình kinh tế những tháng cuối năm và dịp Tết 2024 khả quan hơn những tháng trước, tuy nhiên vẫn chưa có dấu hiệu rõ nét của việc nới lỏng chi tiêu. Báo cáo từ các công ty nghiên cứu thị trường công bố gần đây cho thấy, NTD sẽ không cắt giảm chi tiêu cho những mặt hàng thiết yếu và quà tặng dịp tết. Tuy nhiên, NTD sẽ có xu hướng mua sắm thông minh, tập trung vào các nhu cầu cơ bản, thiết yếu.

Tương tự, các doanh nghiệp tặng quà tết cho nhân viên cũng tập trung chọn nhóm sản phẩm thiết yếu, có thể sử dụng hàng ngày. Đối với các hộ gia đình cũng sẽ ưu tiên những sản phẩm uy tín, chất lượng để chăm chút cho mùa tết. Vì vậy, những thương hiệu uy tín, lâu năm trên thị trường với mức giá ổn định, mang đến nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn sẽ tiếp tục chiếm ưu thế trong thị trường Tết 2024.

Nắm bắt xu hướng trên, các nhà bán lẻ đã chuẩn bị giỏ quà tết từ sớm và đưa lên quầy kệ siêu thị để thu hút khách hàng. Theo ghi nhận của phóng viên, so với năm ngoái, giỏ quà tết năm nay đề cao sự tiện ích, chú trọng chất lượng và thực hiện giảm giá cho khách hàng đặt sớm với số lượng lớn. Điển hình, hệ thống các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food… của nhà bán lẻ Saigon Co.op đã lên kệ siêu thị các loại giỏ quà tết từ đầu tháng 12-2023.

Theo đó, giỏ quà tết của Co.opmart/Co.opXtra năm nay phù hợp với đa dạng phân khúc khách hàng, giỏ thấp nhất có giá 99.000 đồng với các mặt hàng thiết yếu như dầu thực vật, nước tương, hạt nêm, đường tinh luyện. Ở phân khúc cao hơn, giỏ quà có giá từ 1,2 triệu đồng trở lên, bao gồm các mặt hàng bánh, hạt dẻ, chocolate, cà phê, nước trái cây cao cấp…

Theo ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc Phòng Phát triển hàng nhãn riêng Co.op (thuộc Saigon Co.op), một bộ phận NTD đang dịch chuyển nhu cầu mua sắm từ phân khúc trung bình khá xuống phân khúc thấp hơn và mong muốn có nhiều giá trị gia tăng hơn trên mỗi sản phẩm, dịch vụ. Vì thế, bên cạnh việc chủ động nguồn cung hàng hóa ở phân khúc bình dân, Saigon Co.op còn đẩy mạnh các giỏ quà là hàng nhãn riêng Co.op để làm lợi thế cạnh tranh. Theo đó, điểm nhấn của giỏ quà tết Co.op năm nay là mức giá mềm: 99.000 đồng, 140.000 đồng, 199.000 đồng và 249.000 đồng. Trong giỏ quà gồm sản phẩm thiết yếu như đường, bột ngọt, hạt nêm, nước tương, nước mắm, bánh tráng, bún, lạp xưởng... Đặc biệt, khâu bao bì cũng được đầu tư chỉn chu hơn để nâng giá trị giỏ quà.

Cùng với các nhà bán lẻ, nhiều doanh nghiệp sản xuất cũng chủ động thiết kế giỏ quà tết mang thông điệp ý nghĩa. Chẳng hạn, Công ty CP Dầu thực vật Tường An tung ra thị trường 2 bộ sản phẩm gồm “Tết cát tường - Xuân hạnh phúc” và “Tết an khang - Xuân thịnh vượng” như một biểu tượng của may mắn, tốt lành, hạnh phúc. “Hiện, chúng tôi đang tiếp nhận các đơn hàng quà tặng lớn từ phía các doanh nghiệp, xí nghiệp đối tác. Chúng tôi đang tích cực kết hợp với các nền tảng thương mại điện tử, kênh mua sắm giải trí nhằm quảng bá hình ảnh và đưa combo tết đến gần hơn với NTD cả nước”, ông Bùi Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dầu thực vật Tường An, chia sẻ.

Tiết giảm chi phí, tăng khuyến mãi

Theo nghiên cứu hành vi tiêu dùng cuối năm và tết từ các công ty nghiên cứu thị trường, NTD đang tối ưu hóa chi tiêu bằng lựa chọn sản phẩm giảm giá, so sánh giá giữa các kênh phân phối… Thực tế này khiến các doanh nghiệp sản xuất, phân phối phải liên tục thực hiện các chương trình giảm giá, tặng quà hấp dẫn. Ông Võ Hoàng Anh cho biết, với giỏ quà tết năm nay, khách hàng mua số lượng lớn sẽ được hưởng chính sách chiết khấu hấp dẫn và in logo doanh nghiệp lên bao bì. Đặc biệt, với hàng nhãn riêng Co.op còn ưu đãi thiết kế riêng nếu khách hàng đặt từ 10.000 hộp quà/ mẫu trở lên.

Cũng theo ông Hoàng Anh, Co.opmart/Co.opXtra còn thực hiện giao tận tay theo yêu cầu của khách hàng. Khách hàng có thể đặt giỏ quà tết trên kênh mua hàng trực tuyến www.cooponline.vn hoặc tại siêu thị Co.opmart, Co.opXtra. Theo đó, dịch vụ đặt và giao giỏ quà tết “Gắn kết tình thân, Tết xa thêm gần” sẽ giao giỏ quà tết miễn phí tại 43 tỉnh, thành có Co.opmart/ Co.opXtra trú đóng.

Ngoài Saigon Co.op, các nhà bán lẻ khác cho biết cũng áp dụng chính sách chiết khấu giỏ quà tết cho các đơn hàng lớn. Chính sách ưu đãi đặc biệt cho những đơn hàng giá trị cao, thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản. Trong khi đó, các nhà sản xuất cũng khẳng định đã thực hiện tiết giảm mọi chi phí để có giỏ quà tết giá hợp lý. Đơn cử, Công ty CP Phúc Sinh công bố giá hộp quà tết của doanh nghiệp này giảm khoảng 40% so với năm ngoái nhưng chất lượng không đổi. Ví dụ như giỏ quà 4 mùa, trước đây giá hơn 500.000 đồng nhưng năm nay chỉ bán hơn 300.000 đồng.

Với việc chuẩn bị sớm cùng khuyến mãi sâu, các doanh nghiệp sản xuất, phân phối kỳ vọng sức mua giỏ quà tết năm nay sẽ khả quan, từ đó kéo doanh thu của doanh nghiệp tốt hơn trong tháng kinh doanh cuối năm.

ÁI VÂN