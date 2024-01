Giỏ quà tết bình dân được tìm kiếm

Giỏ quà tết giá bình dân thu hút khách mua sắm

Đa dạng giỏ quà cho nhiều phân khúc

Theo khảo sát, thị trường giỏ quà Tết 2024 được khởi động khá sớm bởi từ đầu tháng 12-2023 hàng trăm mẫu giỏ quà tết đã được các hệ thống bán lẻ Co.opmart, Lotte Mart, Go! Big C, MM Mega Market… đưa lên kệ siêu thị. Trong đó, Lotte Mart giới thiệu hàng chục mẫu giỏ quà có mức giá từ 200.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng/giỏ; Go! Big C cũng đưa lên kệ hàng gần 50 mẫu giỏ quà tết từ bình dân đến cao cấp, MM Mega Market cũng cung cấp khoảng 16 loại giỏ quà tết với giá dao động từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng/giỏ…

Riêng hệ thống Co.opmart, Co.opXtra… của Saigon Co.op gây chú ý khi có những giỏ quà được thiết kế phù hợp với đa dạng phân khúc khách hàng, giá chỉ từ 99.000 đồng/giỏ. Saigon Co.op còn tung ra các giỏ quà là hàng nhãn riêng Co.op làm lợi thế cạnh tranh. Các sản phẩm đều được kiểm soát nghiêm ngặt về xuất xứ hàng hóa, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Không chỉ các siêu thị hiện đại, mà ở các điểm kinh doanh trái cây nhập khẩu hiện cũng bắt đầu giới thiệu mẫu giỏ quà tết là các loại trái cây nhập khẩu cao cấp, giỏ quà kết hợp trái cây với thực phẩm đóng hộp nhập khẩu. Tùy số lượng hàng hóa, giá các giỏ quà từ khoảng 300.000 đồng đến vài triệu đồng/giỏ.

Ngoài ra, trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo, các trang thương mại điện tử như Tiki, Shopee, Lazada… cũng tràn ngập các mẫu giỏ quà Tết 2024. So với mọi năm, thị trường giỏ quà tết năm nay không quá nhiều thay đổi bởi các giỏ quà phần lớn là sản phẩm sản xuất trong nước và tập trung chủ yếu là nhu yếu phẩm. Ngoài ra, các nhà sản xuất, bán lẻ cũng chủ động đưa những loại nông sản, trái cây sấy, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP vào giỏ quà tết để tạo điểm nhấn thu hút khách hàng.

Giỏ quà bình dân hút khách

Theo đánh giá của giới kinh doanh, việc chuẩn bị từ sớm cùng chiến lược bán hàng phù hợp đã và đang giúp các hệ thống siêu thị đón đầu được sức mua của thị trường. Hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food… cho biết, từ giữa tháng 12-2023 sức mua giỏ quà tết đã bắt đầu “tăng nhiệt” do các doanh nghiệp bắt đầu đặt hàng để tặng cán bộ, nhân viên dịp cuối năm. Để kích cầu sức mua, Saigon Co.op đã áp dụng nhiều chính sách bán hàng như: khi mua giỏ quà tết khách hàng được mua kèm túi môi trường Co.opmart với giá không lợi nhuận và được chiết khấu lên đến 15% (đặt số lượng lớn).

Đặc biệt, Saigon Co.op còn áp dụng dịch vụ đặt và giao giỏ quà tết “Gắn kết tình thân, Tết xa thêm gần”. Theo đó, khách hàng có thể đặt giỏ quà tết trên kênh mua hàng trực tuyến www.cooponline.vn hoặc tại tất cả các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra trên toàn quốc sẽ được giao giỏ quà tết miễn phí tại 43 tỉnh, thành có Co.opmart/Co.opXtra trú đóng. Theo đại diện của Co.opmart, nhìn chung giỏ quà tết với mức giá 99.000 đồng được doanh nghiệp, đặc biệt là khu công nghiệp, khu chế xuất và các đoàn tổ chức chương trình thiện nguyện ưa chuộng vì mức giá phải chăng mà vẫn đảm bảo đầy đủ hàng thiết yếu (dầu ăn, nước tương, hạt nêm, đường tinh luyện).

Theo đó, 4 mẫu giỏ quà tết của hàng nhãn riêng Co.op (mức giá từ 99.000 - 249.000 đồng/giỏ) đang thu hút người tiêu dùng mạnh do hình thức đẹp, hàng hóa phong phú, thông điệp ý nghĩa. “Đa phần khách lẻ chọn giỏ quà có giá từ 249.000-600.000 đồng/ giỏ. Chúng tôi cũng ghi nhận ở phân khúc cấp cao, từ 1,3 triệu đồng/giỏ trở lên cho nhu cầu biếu tặng, trưng bày khá nhộn nhịp. Đến cuối tháng 12-2023, chương trình giao giỏ quà tết miễn phí trên toàn quốc “Gắn kết tình thân, Tết xa thêm gần” tiếp nhận hàng loạt đơn hàng giao về những huyện có Co.opmart vừa khai trương (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; các huyện và thị trấn thuộc tỉnh Tây Ninh…)”, đại diện của Saigon Co.op cho biết.

Mặc dù các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, tuy nhiên không tránh khỏi tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng trà trộn để đưa ra thị trường; nhất là giỏ quà tết, do được gói sẵn, khách hàng khó kiểm tra. Khách hàng lưu ý nên chọn những điểm bán uy tín; nhất là mua hàng trên các trang bán hàng trực tuyến. Khi mua số lượng lớn, cần kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm như hạn sử dụng, nơi sản xuất, điều kiện bảo quản… trước khi cho đóng gói.

MINH XUÂN