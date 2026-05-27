Tín ngưỡng hầu đồng lên phim điện ảnh Việt

Người được chọn của đạo diễn kiêm biên kịch Mai Thế Hiệp là tác phẩm tiên phong khai thác chủ đề tâm linh hầu đồng với mong muốn giúp các bạn trẻ thêm yêu và trân trọng văn hóa.

Phim vừa chính thức khai máy ngày 27-5. Chia sẻ về dự án tâm huyết, đạo diễn kiêm biên kịch Mai Thế Hiệp cho biết, dù có rất nhiều đề tài để làm phim, nhưng bản thân anh là người rất yêu văn hóa, đặc biệt là tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ và hầu đồng của Việt Nam.

Ê-kíp đoàn phim Người được chọn trong ngày khai máy. Ảnh: ĐPCC

Theo anh, đây không chỉ là một thực hành tâm linh mà còn là nét văn hóa gắn với sự tri ân các vị thánh, các anh hùng dân tộc đã hy sinh để bảo vệ và xây dựng đất nước; đồng thời hướng con người về tổ tiên, ông bà của mình.

“Là một người làm nghệ thuật, tôi mong muốn được chia sẻ những góc nhìn của mình về văn hóa Việt Nam - những điều mà tôi yêu quý để các bạn trẻ cũng có thể yêu và trân trọng văn hóa dân tộc mình hơn”, đạo diễn Mai Thế Hiệp chia sẻ.

Tín ngưỡng hầu đồng, thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ sẽ được tái hiện trong phim. Ảnh: ĐPCC

Điểm nhấn trong dàn diễn viên của Người được chọn là sự xuất hiện của các gương mặt nhiều kinh nghiệm diễn xuất như NSƯT Hoài Linh, NSƯT Hạnh Thúy, NSƯT Văn Báu, ca sĩ Phương Thanh, Thanh Hương; và cả các gương mặt trẻ: Huỳnh Phúc, Mai Ngô, Thanh Hương, Phương Thanh, Võ Đăng Khoa, Audrey Nguyen, Cát Tường, Khánh My...

Đạo diễn Mai Thế Hiệp (bên trái) trong ngày khai máy. Ảnh: ĐPCC

Tác phẩm của 2 đạo diễn Mai Thế Hiệp, Nguyễn Tôn Anh Quân dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 6-11.

