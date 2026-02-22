Giữ hồn văn hóa Sán Chay qua Lễ hội Cầu mùa đầu xuân

Tại xã Phú Giáo (TPHCM), đồng bào dân tộc Sán Chay rộn ràng tổ chức Lễ hội Cầu mùa đầu xuân, với nhiều nghi thức truyền thống trang nghiêm và hoạt động văn hóa đặc sắc.

Chương trình lễ hội gồm phần lễ và phần hội mang đậm văn hóa đặc sắc

Sáng 22-2 (mùng 6 Tết), tại tổ 4, ấp Tam Lập, UBND xã Phú Giáo, đã diễn ra Lễ hội Cầu mùa, một trong những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, độc đáo của đồng bào dân tộc Sán Chay trên địa bàn.

Ông Ngô Trung Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Giáo đánh trống khai mạc lễ hội

Phần lễ được tổ chức trang trọng với các nghi thức truyền thống như chuẩn bị lễ vật gồm heo, gà, xôi ngũ sắc, rượu, hoa quả; khai kèn, trống mở hội; dâng hương, cáo yết thần linh, thổ địa; đọc văn tế cầu mùa; nghi thức rước và dựng cây còn, biểu tượng cho ước vọng sinh sôi, phát triển.

Các nghi thức do thầy cúng, người có uy tín, già làng, trưởng họ cùng bà con trực tiếp thực hiện, bảo đảm đúng phong tục, tập quán, giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Chương trình văn nghệ và các nghi thức khai mạc lễ hội

Sau phần lễ trang nghiêm là phần hội sôi nổi, rộn ràng với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc như hát giao duyên, múa tắc xình, cùng các trò chơi dân gian truyền thống: đẩy gậy, kéo co, ném còn, đi cà kheo, nhảy bao bố, bịt mắt bắt vịt… tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu năm mới.

Nghi thức rước và dựng cây còn, biểu tượng cho ước vọng sinh sôi, phát triển

Lễ hội khép lại bằng bữa cơm đoàn kết ấm áp giữa bà con và du khách, gửi gắm những lời chúc tốt đẹp cho một năm mới bình an, hạnh phúc, mùa màng thắng lợi.

Lễ hội góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Sán Chay gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phần hội diễn ra sôi nổi, rộn ràng với các trò chơi dân gian truyền thống như: đẩy gậy, kéo co, ném còn, đi cà kheo, nhảy bao bố, bịt mắt bắt vịt

Các vận động viên sôi nổi tham gia các trò chơi dân gian

Lễ hội Cầu mùa là hoạt động văn hóa mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện ước nguyện cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà no ấm, vạn vật sinh sôi, phát triển. Đây cũng là dịp để đồng bào tạ ơn trời đất, thần linh đã phù hộ cho một năm lao động, sản xuất đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Đồng thời, là dịp quảng bá hình ảnh quê hương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điểm nhấn thu hút người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

