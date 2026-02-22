TPHCM: Hơn 100 du khách được ứng cứu kịp thời trong 5 ngày tết

Trong 5 ngày cao điểm Tết Nguyên đán (từ 17 đến 21-2, tức mùng 1 đến mùng 5 tết), lực lượng cứu hộ bãi biển thuộc Công ty TNHH Tâm Hoàng Thiên đã cứu sống hơn 100 trường hợp bị sóng cuốn, rơi vào ao xoáy nguy hiểm.

Clip nhân viên cứu hộ bãi biển đang sơ cứu du khách bị đuối nước

Theo thống kê, trong những ngày đầu xuân, lượng du khách đổ về các bãi biển tăng mạnh, nhiều thời điểm đông nghịt người.

Trong điều kiện sóng lớn, xuất hiện ao xoáy cục bộ, không ít trường hợp bơi xa bờ, thiếu kỹ năng xử lý tình huống đã bị cuốn ra ngoài khu vực an toàn.

Ông Lê Tấn Nghĩa, Phó Giám đốc Công ty TNHH Tâm Hoàng Thiên, cho biết dịp tết là thời điểm áp lực công việc tăng cao. Công ty đã huy động 100% lực lượng cứu hộ túc trực xuyên suốt từ sáng sớm đến chiều tối tại các bãi tắm, đồng thời tăng cường phương tiện như phao cứu sinh, ván cứu hộ, mô tô nước để kịp thời tiếp cận các tình huống khẩn cấp.

“Chúng tôi quán triệt tinh thần trực chiến nghiêm túc, phát hiện sớm – ứng cứu nhanh – đưa nạn nhân vào bờ an toàn trong thời gian ngắn nhất. Mục tiêu là không để xảy ra bất kỳ sự cố đuối nước đáng tiếc nào trong những ngày đầu năm mới”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Những ngày tết, khu vực bãi Sau, phường Vũng Tàu (TPHCM) luôn đông khách

Việc đơn vị bảo đảm 100% không có trường hợp tử vong trong 5 ngày cao điểm tết đã góp phần giúp người dân, du khách an tâm vui xuân, đón tết bên biển.

NGUYỄN NAM - MẠNH THẮNG