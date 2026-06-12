Giữ vững an ninh từ cơ sở

Thời gian gần đây, lực lượng công an liên tục xác lập chuyên án, triệt xóa nhiều băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, núp bóng doanh nghiệp. Mới nhất là vụ Chành cua 46, cơ quan công an đã khởi tố 17 người để điều tra nhiều tội danh. Trước đó, chuyên án ma túy 126N do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp Công an TPHCM và nhiều đơn vị, địa phương thực hiện, đã bắt giữ hơn 400 đối tượng, thu giữ hàng chục kilogram ma túy.

Những chiến công này của lực lượng Công an nhân dân cho thấy cuộc đấu tranh để bảo đảm an ninh trật tự tại TPHCM đang ngày càng mạnh mẽ, tấn công thẳng vào các đường dây phức tạp, có tổ chức, có vỏ bọc tinh vi.

TPHCM là đô thị lớn nhất cả nước, cửa ngõ giao thương quốc tế. Tội phạm trong và ngoài nước triệt để lợi dụng các tuyến giao thông, hàng không và không gian mạng để tuồn ma túy, buôn lậu và lừa đảo xuyên quốc gia. Để giữ bình yên cho thành phố không thể chỉ là xử lý vụ việc sau khi xảy ra, mà các lực lượng chức năng phải chủ động nhận diện, phòng ngừa, bóc gỡ từ sớm những nguy cơ phát sinh tội phạm.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, không ma túy. Đây là nhiệm vụ gắn trực tiếp với chất lượng sống của nhân dân, sự an toàn của từng khu phố, từng gia đình và tương lai thế hệ trẻ. Thực hiện ngay chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Công an TPHCM phát động cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn”, từ ngày 15-5 đến 30-6-2026. Trọng tâm của cao điểm là nắm chắc địa bàn, nhận diện đúng đối tượng, đấu tranh đúng trọng điểm, không để tội phạm có điều kiện phục hồi hoặc hình thành điểm phức tạp mới.

Thực tiễn cho thấy, phía sau không ít vụ cướp giật, trộm cắp, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng có bóng dáng của ma túy. Nếu không quản lý chặt từ cơ sở, một điểm sử dụng ma túy có thể kéo theo trộm cắp, bạo lực, tín dụng đen, cờ bạc, bảo kê và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác. Vì vậy, phòng, chống ma túy phải tiếp tục đặt trong tổng thể nhiệm vụ phòng chống tội phạm hình sự, tội phạm có tổ chức. Triệt xóa băng nhóm núp bóng doanh nghiệp cũng là làm sạch môi trường kinh doanh, bảo vệ người dân và doanh nghiệp chân chính. Xử lý nghiêm hành vi bao che, tiếp tay, cưỡng đoạt, cho vay nặng lãi là cách thu hẹp khoảng trống để tội phạm tồn tại.

Những ngày qua, trên nhiều tuyến đường, khu dân cư của TPHCM, lực lượng công an, dân quân, đoàn viên thanh niên và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thường xuyên tuyên truyền pháp luật, bóc xóa quảng cáo sai quy định, kiểm tra địa bàn, tiếp nhận tin báo của người dân. Đó là những phần việc cụ thể nhưng có ý nghĩa phòng ngừa rõ rệt. Khi địa bàn được nắm chắc hơn, tội phạm khó tìm nơi ẩn náu. Khi người dân kịp thời cung cấp thông tin, nhiều dấu hiệu phức tạp có thể được xử lý từ sớm, không để thành điểm nóng.

Giữ bình yên cho thành phố là nhiệm vụ lâu dài, nhưng hiệu quả bền vững chỉ có được khi cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, khu phố, nhà trường, gia đình và người dân cùng tham gia bằng trách nhiệm cụ thể. Sau mỗi cao điểm, bên cạnh số vụ án được triệt phá, số đối tượng bị xử lý, điều quan trọng nhất là quản lý địa bàn chặt chẽ hơn và tiếp tục đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh từ cơ sở. Như vậy, niềm tin của nhân dân tiếp tục được củng cố hơn. Một thành phố bình yên là nền tảng để TPHCM phát triển nhanh, bền vững và xứng đáng với vai trò đầu tàu của cả nước.

KIẾN VĂN