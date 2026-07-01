Gỡ vướng cho xe bán tải lưu thông trong đô thị

Từ ngày 1-7-2026, Nghị định 241/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 165/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực. Theo quy định mới, xe bán tải có khối lượng toàn bộ dưới 3,5 tấn được áp dụng quy định tổ chức giao thông như ô tô con, qua đó tháo gỡ nhiều vướng mắc về giờ cấm, đường cấm tại các đô thị.

Luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn Luật sư TPHCM) cho rằng, việc sửa đổi quy định là kết quả của quá trình rà soát những bất cập trong tổ chức giao thông đối với xe bán tải. Trước đó, đầu tháng 6-2026, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ xem xét điều chỉnh quy định nhằm tạo thuận lợi hơn cho loại phương tiện này. Theo luật sư Hùng, thay đổi lớn nhất là xe bán tải thuộc diện quy định sẽ được tổ chức giao thông như ô tô con. Nhờ đó, phương tiện không còn chịu các quy định về phân luồng, giờ cấm hoặc đường cấm áp dụng đối với xe tải trên nhiều tuyến đường.

Ngày 30-6, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra và giải quyết tai nạn giao thông (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Nghị định bổ sung các quy định mới về thiết bị an toàn dành cho trẻ em trên ô tô và lộ trình lắp đặt thiết bị ghi nhận hình ảnh trên xe kinh doanh vận tải. Theo đó, từ ngày 15-8, người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt cảnh cáo. Quy định này không áp dụng đối với ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Bên cạnh đó, nghị định cũng nghiêm cấm bố trí trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế với lái xe, trừ trường hợp ô tô chỉ có một hàng ghế.

ĐỨC TRUNG - ĐỖ TRUNG