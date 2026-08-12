Đà Nẵng điều chỉnh chủ trương đầu tư Khu đô thị quốc tế Đa Phước

Với tổng mức đầu tư lên gần 54.800 tỷ đồng, dự án dự kiến tái khởi động trong quý 3-2026 sau nhiều năm vướng mắc.

Nhiều năm qua, dự án ngừng triển khai

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước được biết đến với tên thương mại The Sunrise Bay, do Công ty TNHH The Sunrise Bay làm chủ đầu tư, nằm trên địa bàn phường Thanh Khê và phường Hải Châu.

Dự án có quy mô khoảng 170,7ha, dự kiến đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 16.132 người. Sản phẩm chủ lực là 4.481 căn nhà ở thấp tầng, gồm nhà liền kề và biệt thự thuộc phân khúc cao cấp. Các sản phẩm này không được bán cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài.

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Theo quy hoạch, dự án còn có bệnh viện đa khoa, hệ thống trường học các cấp, 14 công trình dịch vụ công cộng và khu vui chơi dịch vụ giải trí rộng khoảng 12,02ha.

Tổng vốn đầu tư dự án được phê duyệt là 54.787,7 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp bằng tiền của nhà đầu tư là 11.000 tỷ đồng, chiếm 20,08% và đã góp đủ; 43.787,7 tỷ đồng còn lại, tương đương 79,92%, được huy động từ các tổ chức tín dụng và giải ngân theo tiến độ.

Về lộ trình, dự án dự kiến hoàn tất việc tháo gỡ các vướng mắc, thủ tục pháp lý và tái khởi động thi công trong quý 3-2026.

Giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành vào quý 4-2028, tập trung thi công nhà ở thấp tầng từ tháng 9-2026, cùng kè và hạ tầng kỹ thuật theo giấy phép đã cấp.

Giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành quý 3-2032, tiếp tục triển khai kè biển, khu vui chơi giải trí, nhà ở, trường học và các công trình dịch vụ công cộng. Giai đoạn 3 hoàn thành vào quý 2-2033, với các hạng mục bệnh viện, trung tâm thương mại, khách sạn, trung tâm hội nghị và đưa toàn bộ dự án vào khai thác, vận hành.

Khu đô thị quốc tế từng được kỳ vọng là một siêu dự án, nhưng 10 năm qua bị dừng triển khai để phục vụ công tác thanh tra và xử lý vi phạm

Cùng với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, UBND TP Đà Nẵng đặt ra nhiều yêu cầu đối với chủ đầu tư. Công ty TNHH The Sunrise Bay phải khẩn trương bàn giao lại 13,099ha đất do thành phố quản lý. Đồng thời, bàn giao 10ha đất để thành phố đầu tư xây dựng dự án Khu Trung tâm công nghệ phần mềm cơ sở 2 và 0,79ha để xây dựng trạm biến áp, trạm bơm phục vụ khu vực.

Đáng chú ý, chủ đầu tư được yêu cầu làm việc với các sở, ban, ngành liên quan để nộp bổ sung tiền vào ngân sách nhà nước đối với các nghĩa vụ tài chính phát sinh, trong đó có những nội dung liên quan việc thực hiện Kết luận số 1202/KL-TTCP ngày 20-7-2020 của Thanh tra Chính phủ.

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước có thời hạn hoạt động đến ngày 25-4-2070. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, xác định lộ trình và thời điểm tái khởi động là cơ sở để dự án tiếp tục được triển khai sau nhiều năm vướng mắc.

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NGUYÊN KHÔI