Tên gọi không chỉ để nhận diện, mà còn lưu giữ ký ức và bản sắc của một vùng đất. Khi những cái tên ngoại quốc ngày càng lấn át trong các dự án bất động sản (BĐS), câu chuyện không còn đơn thuần là xu hướng marketing mà đã trở thành vấn đề đáng lưu tâm về văn hóa. Đã đến lúc cần nhìn nhận nghiêm túc để tìm ra những giải pháp hài hòa giữa mục tiêu kinh doanh và việc gìn giữ dấu ấn Việt trong không gian đô thị.

Hiếm hoi có khu đô thị ở Hà Nội ghi cả tiếng Việt trên biển tên đặt trước cổng. ẢNH: QUANG PHÚC

Nỗi lo đứt gãy văn hóa

Hiện tượng sử dụng tràn lan tiếng nước ngoài trong đặt tên tại Việt Nam đang diễn ra ở nhiều cấp độ khác nhau, tạo thành một hệ sinh thái ngôn ngữ đô thị ngày càng xa lạ với tiếng Việt. Ở cấp độ dự án và hạ tầng, phần lớn các dự án BĐS từ phân khúc trung cấp trở lên trong thập niên qua sử dụng tên tiếng Anh hoặc kết hợp tiếng Anh - tiếng Pháp như tên chính thức.

Theo TS Phạm Cao Quý, Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT-DL), nhìn từ góc độ khoa học di sản văn hóa phi vật thể, đây là biểu hiện của quá trình làm suy giảm có hệ thống sức sống ngôn ngữ trong không gian sinh hoạt cộng đồng, một dạng xâm lấn văn hóa tinh vi nhưng có tác động sâu xa đến bản sắc dân tộc.

Trong khi đó, nhiều quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Pháp, Italia… luôn dùng tiếng của họ đặt tên cho các dự án lớn để biểu thị lòng tự tôn dân tộc. PGS-TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cho rằng, sự “tây hóa” danh xưng diễn ra ồ ạt, thiếu chọn lọc, thiếu tôn trọng ngữ cảnh văn hóa Việt Nam có thể gọi là một dạng tự đánh mất mình trong không gian biểu tượng. Nó không đến từ áp lực bên ngoài, mà nhiều khi đến từ chính sự dễ dãi, thực dụng và ngộ nhận của một bộ phận nhà đầu tư, nhà kinh doanh.

Hệ lụy trước hết là đứt gãy mối liên hệ giữa con người với nơi chốn. Một đô thị không chỉ được cấu thành bởi đường sá, nhà cao tầng, trung tâm thương mại, mà còn bởi tên gọi, ký ức, lịch sử, câu chuyện và bản sắc. Khi các khu đô thị na ná nhau qua những cái tên tiếng nước ngoài, chúng ta có thể có thêm nhiều sản phẩm BĐS nhưng lại mất đi cơ hội tạo dựng những không gian sống có linh hồn.

Ở một khía cạnh khác, việc đặt tên như vậy tạo ra sự bất bình đẳng văn hóa trong tiếp cận không gian đô thị. Một thành phố phải là của mọi người dân, không chỉ của tầng lớp trẻ, có học vấn, biết ngoại ngữ hay có khả năng tiêu dùng cao. “Khi tên gọi nơi chốn trở thành rào cản ngôn ngữ, chúng ta đã vô tình biến một phần không gian công cộng thành không gian xa lạ đối với chính cộng đồng cư dân bản địa”, PGS-TS Bùi Hoài Sơn nhận xét.

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã nêu, văn hóa phải thấm sâu vào mọi quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án với tầm nhìn dài hạn và tiêu chuẩn cao. Nghị quyết cũng nêu rõ cần định hình môi trường văn hóa trong không gian phát triển của từng vùng, từng địa phương; phát huy không gian văn hóa đô thị, nông thôn, văn hóa biển và miền núi.

Bịt các khoảng trống pháp lý

Theo ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và thị trường BĐS (Bộ Xây dựng), việc đặt tên dự án đầu tư xây dựng nhà ở được quy định cụ thể tại điểm c, khoản 1, Điều 33 Luật Nhà ở năm 2023. Theo đó, dự án đầu tư xây dựng nhà ở, các khu vực trong dự án phải được đặt tên bằng tiếng Việt.

Trường hợp chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư có nhu cầu đặt tên dự án, tên các khu vực trong dự án bằng tiếng nước ngoài thì phải viết tên đầy đủ bằng tiếng Việt trước, tên tiếng nước ngoài sau.

Tên dự án, tên các khu vực trong dự án phải được nêu trong chủ trương đầu tư hoặc nội dung dự án đã được phê duyệt, được sử dụng trong cả quá trình đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng.

Tại điểm b, khoản 1, Điều 63 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định mức phạt tiền từ 80-100 triệu đồng đối với hành vi “đặt tên hoặc điều chỉnh tên dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoặc tên các khu vực trong dự án không đúng quy định hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định”.

Luật Quảng cáo hiện hành cũng nêu rõ, sản phẩm quảng cáo phải có nội dung thể hiện bằng tiếng Việt. Nếu sử dụng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì chữ nước ngoài không được quá 3/4 khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các chủ đầu tư chỉ dùng tên tiếng Việt trong hồ sơ pháp lý để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Khi quảng bá, truyền thông, dựng biển hiệu, bán hàng, các chủ đầu tư lại sử dụng tên nước ngoài như tên chính thức và chưa có doanh nghiệp nào bị xử phạt về việc chỉ sử dụng tên nước ngoài cho dự án.

PGS-TS Bùi Hoài Sơn phân tích, hành lang pháp lý hiện nay chưa đủ mạnh. Thứ nhất, cơ quan quản lý chưa kiểm soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi sử dụng tên gọi, từ hồ sơ pháp lý, quảng cáo, biển hiệu, bản đồ số, nền tảng bán hàng, hợp đồng giao dịch đến truyền thông đại chúng.

Thứ hai, chế tài đối với hành vi “lách luật” chưa đủ sức răn đe, đặc biệt khi lợi ích thương mại từ việc dùng tên ngoại được chủ đầu tư cho là lớn hơn nhiều so với nguy cơ bị xử lý. Thứ ba, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan quản lý xây dựng, văn hóa, quảng cáo, thông tin - truyền thông và chính quyền địa phương có lúc chưa thật đồng bộ.

Theo các chuyên gia, đã đến lúc cần tìm ra những giải pháp hài hòa giữa mục tiêu kinh doanh và việc gìn giữ dấu ấn Việt trong không gian đô thị. PGS-TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, trước hết, phải bịt các khoảng trống trong thực thi pháp luật. Tên pháp lý, tên thương mại, tên quảng cáo, tên trên biển hiệu, tên trên bản đồ số, tên trong hợp đồng mua bán, tên trên website, mạng xã hội và các nền tảng giao dịch BĐS cần được quản lý thống nhất.

Bên cạnh đó, cần tăng cường hậu kiểm và xử lý nghiêm các hành vi cố tình “lách luật”. Nếu tên tiếng Việt chỉ tồn tại trên giấy tờ, còn toàn bộ truyền thông lại dùng tên nước ngoài như tên chính, thì phải coi đó là hành vi vi phạm pháp luật và cần có chế tài tương xứng.

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, nêu ý kiến, phải có chế tài xử lý các trường hợp chủ đầu tư không công bố đầy đủ văn bản pháp lý dự án, không tuân thủ các quy định của pháp luật về việc đặt và sử dụng tên dự án. Quy định đã có mà chưa đủ mạnh thì cần điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

Trả lời vấn đề này, ông Vương Duy Dũng thông tin, hiện Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi), trong đó có vấn đề tên các dự án bất động sản, nhằm đảm bảo quy định chặt chẽ hơn, có các chế tài đủ mạnh để đảm bảo các dự án phải tuân thủ các quy định.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia chia sẻ quan điểm cần khuyến khích doanh nghiệp thay đổi tư duy. Một thương hiệu BĐS có đẳng cấp không nằm ở việc đặt tên bằng tiếng nước ngoài mà ở chất lượng quy hoạch, không gian sống, dịch vụ, môi trường, an toàn, tiện ích và bản sắc.

Những cái tên Việt hay, đẹp, có câu chuyện, có chiều sâu hoàn toàn có thể trở thành lợi thế cạnh tranh. Một đô thị hiện đại có thể có kiến trúc thông minh, hạ tầng số, dịch vụ quốc tế, nhưng nếu đánh mất tiếng nói của mình trong không gian công cộng, đô thị ấy sẽ trở nên nghèo nàn về bản sắc.

KTS TRẦN NGỌC CHÍNH, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam: Tên các dự án bất động sản còn là biểu tượng của văn hóa đô thị Tên các dự án BĐS không chỉ có ý nghĩa thương mại mà còn là biểu tượng của văn hóa đô thị. Trong tương lai, văn hóa không chỉ là yếu tố bảo tồn mà cần trở thành nguồn lực phát triển, được tích hợp vào quá trình quản trị và tổ chức không gian phát triển. Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để các giá trị văn hóa được lồng ghép vào quy hoạch, tạo nên bản sắc riêng cho từng địa phương, từng vùng trong quá trình phát triển. Ông KIỀU VĂN CHỈNH, Giám đốc Kinh doanh Công ty Sao Vàng Holdings (TP Hà Nội): Tôi rất muốn các chủ đầu tư sẽ lấy tên dự án bằng tiếng Việt Nhiều khách hàng mua nhà khoảng 1-2 năm nhưng khi hỏi đến tên dự án bằng tiếng Anh thì gần như họ không thể nhớ nổi. Tôi rất muốn các chủ đầu tư sẽ lấy tên dự án bằng tiếng Việt và thiết kế kiến trúc mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, bởi vì Việt Nam có rất nhiều tên hay để tôn vinh văn hóa dân tộc. Khách du lịch cũng như người nước ngoài khi sang Việt Nam hầu hết đều muốn tìm hiểu văn hóa Việt Nam, chứ không muốn sang Việt Nam để xem lại những nét kiến trúc hoặc tên gọi đã quá quen thuộc ở nước họ. Anh Chen Lixin (người Trung Quốc), sinh viên năm 4, Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Hà Nội: Ở Trung Quốc, một dự án thường sẽ có hai tên Tôi cho rằng người nước ngoài khi mua nhà ở Việt Nam không quan tâm tên dự án là tiếng Anh hay tiếng Việt, mà điều họ quan tâm nhất là dự án đó có pháp lý cho người nước ngoài mua hay không và vị trí của dự án đó như thế nào, chất lượng dịch vụ ra sao. Ở Trung Quốc, một dự án thường sẽ có hai tên: một tên thương mại trong nước và một tên quốc tế. Việc tuyên truyền, quảng cáo các dự án BĐS có yếu tố nước ngoài được quản lý rất chặt chẽ để tránh làm ô nhiễm môi trường văn hóa bản địa. MINH DUY - HÀ NGUYỄN ghi

BÍCH QUYÊN - THU HÀ