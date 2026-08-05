Khảo sát 4 dự án thuộc chương trình chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam Kênh Đôi

Sáng 5-8, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM tổ chức đoàn khảo sát thực địa 4 dự án thuộc Chương trình chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam Kênh Đôi (nằm trên địa bàn 2 phường Chánh Hưng và Bình Đông). dự kiến trình HĐND TPHCM xem xét, quyết định chủ trương đầu tư tại Kỳ họp thứ 4.

Dự án Chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam Kênh Đôi gồm 4 đoạn: từ cầu Rạch Ông đến cầu Mật và từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân thuộc phường Chánh Hưng; từ cầu Hiệp Ân đến cầu Bà Tàng và từ cầu Bà Tàng đến hết bờ Nam Kênh Đôi thuộc phường Bình Đông.

Đồng chí Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TPHCM - Trưởng đoàn khảo sát làm việc với Ban Quản lý dự án

Tại mỗi địa điểm khảo sát, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố báo cáo với đoàn về công tác chuẩn bị đầu tư, quy mô đầu tư, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiến độ lập và hoàn thiện hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng. Đồng thời, báo cáo những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ trình HĐND TPHCM xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

Một đoạn kênh thuộc dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam Kênh Đôi được đoàn khảo sát thực địa sáng 5-8

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Công Danh - Trưởng đoàn khảo sát đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý, tính chính xác của số liệu, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nguồn vốn và tiến độ thực hiện.

Bốn dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam Kênh Đôi có tổng chiều dài toàn tuyến là 8,8 km, được đầu tư đồng bộ các hạng mục kè bờ, mở rộng đường Phạm Thế Hiển, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh, các công trình giao thông và hạ tầng phục vụ chỉnh trang đô thị. Toàn tuyến có 7.111 trường hợp bị ảnh hưởng bởi các dự án, trong đó có 5.807 trường hợp giải tỏa toàn phần. Dự kiến 1.742 trường hợp có nhu cầu tái định cư.

CHÂU VŨ - CẨM NƯƠNG