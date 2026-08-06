TPHCM: Tháo gỡ vướng mắc nhà ở thương mại, cấp sổ hồng cho người mua

Nhiều dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TPHCM đã được tháo gỡ vướng mắc, để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho người mua.

Tổ công tác 1645 làm việc với các chủ đầu tư để tháo gỡ vướng mắc. Ảnh: THANH HIỀN

Ngày 6-8, Tổ công tác 1645, do Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng chủ trì, làm việc với các chủ đầu tư nhằm tháo gỡ vướng mắc, xem xét cấp sổ hồng cho người mua nhà tại 5 dự án phát triển nhà ở thương mại.

Cụ thể, Chung cư Richstar 1, phường Phú Thạnh, TPHCM, do Công ty Cổ phần Nova Richstar làm chủ đầu tư (CĐT), quy mô 1099 căn hộ và 45 căn thương mại dịch vụ. Sau khi thành viên tổ công tác báo cáo tình hình pháp lý tại dự án, ông Nguyễn Toàn Thắng thống nhất cấp sổ hồng cho người mua. Tuy nhiên, CĐT phải phối hợp với Phòng Kinh tế đất (Sở NN-MT TPHCM) sớm trình giá đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính. Phòng Quản lý đất tập hợp các nội dung vướng mắc liên quan đến việc hoán đổi đất tại dự án, gửi Sở NN-MT để tổng hợp báo cáo UBND TPHCM. Sau đó, cơ quan chức năng sẽ tiến hành các thủ tục cấp sổ hồng cho người mua.

Chủ đầu tư dự án trình bày tình trạng pháp lý tại buổi làm việc. Ảnh: THANH HIỀN

Chung cư lô 3, lô 4 cụm I nằm trong Khu dân cư Trung Sơn thuộc Khu chức năng 6A, đô thị mới Nam thành phố, đường số 9A, xã Bình Hưng, do Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Tâm làm CĐT, có quy mô 169 căn hộ và 1 sàn thương mại dịch vụ. Trong quá trình xây dựng công trình có điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch, tầng hầm xây lớn hơn so với thiết kế… Tại buổi làm việc, tổ công tác thống nhất cấp sổ hồng cho người mua. Tuy nhiên, CĐT phải cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính và giữ lại phần diện tích khu thương mại.

Chung cư cao tầng Mỹ Phú tại đường Lâm Văn Bền, phường Tân Hưng, do Công ty Cổ phần Mỹ Phú Invest làm CĐT. Dự án có quy mô 286 căn hộ và 9 căn thương mại dịch vụ gặp vướng mắc do vi phạm xây dựng, CĐT chưa thực hiện xong nghĩa vụ tài chính. Ông Nguyễn Toàn Thắng thống nhất cấp sổ hồng cho người mua sau khi CĐT thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Chung cư 552-588 Cách Mạng Tháng Tám, phường Nhiêu Lộc, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải làm CĐT, có quy mô 176 căn hộ chung cư và 35 căn nhà ở liên kế. Trong đó, 149 căn hộ, 33 căn nhà liên kế đã được cấp sổ hồng, những căn hộ còn lại được Tổ công tác thống nhất cấp sổ hồng.

Dự án Khu nhà ở Hải Đăng “The Light City” (giai đoạn 1), phường Phước Thắng, do Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu làm CĐT. Dự án có quy mô gồm: 490 căn nhà liên kế; 213 căn nhà biệt thự; 400 căn hộ chung cư. Dự án này cũng được tổ công tác thống nhất cấp sổ hồng.

THANH HIỀN