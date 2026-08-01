TPHCM hướng đến quản lý số toàn diện

Theo Đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, TPHCM đặt mục tiêu xây dựng đô thị thông minh theo hướng quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công hiện đại, phục vụ người dân nhanh, thuận tiện, minh bạch và an toàn hơn.

Phối cảnh Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn. Ảnh: SỞ XÂY DỰNG TPHCM

Phối cảnh Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn. Ảnh: SỞ XÂY DỰNG TPHCM

Trong lĩnh vực quy hoạch - xây dựng, thành phố phấn đấu 100% đồ án quy hoạch phát triển đô thị lập mới có tầm nhìn phù hợp với quy hoạch quốc gia và quy hoạch địa phương, bảo đảm tính dự báo, khả năng thực thi và hạn chế tối đa việc điều chỉnh lớn. Toàn bộ đồ án quy hoạch đô thị lập mới hoặc điều chỉnh sẽ được tích hợp các giải pháp đô thị thông minh, đồng thời được lập, thẩm định và quản lý trên nền tảng hệ thống thông tin địa lý (GIS).

Đối với hoạt động xây dựng, 100% công trình xây dựng mới sẽ áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM), góp phần nâng cao hiệu quả thiết kế, thi công và quản lý vận hành. Thành phố cũng đặt mục tiêu có từ 1 đến 2 khu đô thị mới hoặc khu đô thị công nghệ được công nhận đạt cấp độ trưởng thành đô thị thông minh.

Trong lĩnh vực giao thông, logistics và bảo đảm an ninh trật tự, TPHCM sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào quản lý và điều hành. Theo đó, 100% hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến đường trục chính và các nút giao trọng điểm sẽ được kết nối dữ liệu theo thời gian thực, hỗ trợ phát hiện sớm ùn tắc, tai nạn, cảnh báo và điều phối giao thông linh hoạt.

Tin liên quan TPHCM phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045

QUỐC HÙNG