Kỳ vọng Quảng Ninh và Bắc Ninh tiếp tục phát huy thế mạnh khi trở thành thành phố

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, sáng 12-8. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về cơ bản, các ĐB đều tán thành việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh, đồng thời cho rằng, điều quan trọng là sau khi chuyển từ tỉnh thành thành phố, 2 địa phương phải thay đổi về chất, phải tạo mô hình quản trị mới, tổ chức lại không gian, nâng cao chất lượng sống.

Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo ĐB Bùi Văn Dũng (Thanh Hóa), với Quảng Ninh, cần chuyển từ tập hợp nhiều đô thị thành một hệ sinh thái, đô thị đa trung tâm, liên kết và bổ trợ nhau. Nếu trước đây Quảng Ninh nổi danh bản lĩnh vùng mỏ, thì giai đoạn mới, Quảng Ninh cần viết tiếp câu chuyện bằng kinh tế xanh, kinh tế biển, kinh tế di sản.

“Hạ Long không chỉ là điểm đến, Vân Đồn không chỉ là sân bay, Móng Cái không chỉ là cửa khẩu, đó phải là một chỉnh thể. Hạ Long, Cẩm Phả là lõi di sản, dịch vụ và công nghiệp xanh. Quảng Yên, Uông Bí là không gian công nghiệp, đô thị mới. Vân Đồn là cửa ngõ hàng không, biển đảo. Móng Cái là đầu mối thương mại quốc tế”, ĐB Bùi Văn Dũng phát biểu.

﻿ĐB Bùi Văn Dũng (Thanh Hóa). Ảnh: VIẾT CHUNG

Còn với Bắc Ninh, cần chuyển từ một trung tâm sản xuất lớn thành một trung tâm tạo ra giá trị lớn. Theo ĐB Bùi Văn Dũng, thành phố tương lai phải giữ người, giữ chuyên gia bằng môi trường đổi mới sáng tạo, giữ người lao động bằng nhà ở, trường học, y tế, giao thông, giữ văn hóa giữa tốc độ công nghiệp hóa nhanh. Bên cạnh đó, Bắc Ninh có nền tảng công nghiệp, thu hút FDI mạnh, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình…, song theo ĐB, thành phố có thể hiện đại nhờ công nghệ, nhưng chỉ đáng sống khi có văn hóa và ký ức.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM). Ảnh: VIẾT CHUNG

ĐB Trần Hoàng Ngân (TPHCM) mong rằng, khi nâng cấp lên thành phố, Quảng Ninh tiếp tục phát huy thế mạnh hiện có, nhất là phải giữ gìn di sản thiên nhiên thế giới. Tương tự, Bắc Ninh cần tiếp tục chuyển giá trị di sản văn hóa Kinh Bắc thành nguồn lực nội sinh thu hút khách du lịch, thúc đẩy tăng trưởng cao hơn, phát triển theo hướng đô thị thông minh, xanh, hiện đại và bền vững…

ĐB Trần Hoàng Ngân cũng cho rằng, địa phương cần có kế hoạch ổn định giá cả, đảm bảo đời sống nhân dân tốt hơn. Cùng với đó là giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, nhà ở xã hội, quá tải bệnh viện, trường học, rác thải, nước thải, an ninh trật tự phức tạp... Đặc biệt, Quảng Ninh, Bắc Ninh cần sớm quy hoạch kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội kết nối với các động lực tăng trưởng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu giải trình nêu rõ, thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương không chỉ là việc nâng cấp đơn vị hành chính đô thị, chuyển đổi mô hình quản trị, mà còn là chiến lược tái cấu trúc không gian phát triển, hình thành cực tăng trưởng mới của cả vùng đồng bằng sông Hồng và quốc gia.

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PHAN THẢO