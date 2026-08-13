Đề xuất sớm bố trí bãi tiếp nhận bùn, đất từ các dự án chỉnh trang kênh rạch

Chiều 13-8, tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, các cơ quan, đơn vị thông tin về 2 vấn đề đáng chú ý: Nhu cầu cấp thiết về nơi tiếp nhận, xử lý bùn, đất nạo vét từ các dự án hạ tầng; việc xây dựng niềm tin số trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM cho biết, cùng với việc đẩy mạnh các dự án chỉnh trang kênh, rạch, cải tạo môi trường, hạ tầng thoát nước; khối lượng bùn, đất nạo vét phát sinh ngày càng lớn. Riêng các dự án do Ban làm chủ đầu tư giai đoạn 2026-2030 dự kiến phát sinh khoảng 17,2 triệu m³, gồm 8,4 triệu m³ bùn nạo vét và 8,8 triệu m³ đất đào.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM thông tin tại họp báo

Lượng bùn, đất cần xử lý không chỉ đến từ các dự án do Ban quản lý mà còn phát sinh từ nhiều công trình hạ tầng khác và hoạt động nạo vét của các địa phương. Trong khi đó, việc chưa có vị trí bãi đổ, tiếp nhận và xử lý phù hợp đang gây khó khăn cho thi công, nạo vét, ảnh hưởng tiến độ nhiều dự án trọng điểm. Ban kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND TPHCM sớm bố trí các vị trí tiếp nhận, xử lý bùn, đất phát sinh; đồng thời hướng dẫn phương án xử lý phù hợp.

* Cũng tại họp báo, Ban tổ chức KOL Summit 2026 cho biết, Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II dự kiến diễn ra ngày 7-9 tại TPHCM với chủ đề “KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số”. Sự kiện quy tụ hơn 1.000 diễn giả, chuyên gia, nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung, cùng hơn 100 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, đại diện 34 tỉnh, thành.

Sự kiện do Liên minh Niềm tin số dẫn dắt, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, phối hợp tổ chức cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và VCCorp.

Hội nghị KOL Summit 2026. Ảnh: BAN TỔ CHỨC

KOL Summit 2026 hướng tới kết nối cơ quan quản lý, nền tảng số, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng người có ảnh hưởng, thúc đẩy các sáng kiến về niềm tin số, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, minh bạch và nhân văn.

MẠNH THẮNG