Google giới thiệu tính năng mới Gemini và NotebookLM tại Việt Nam

Google Việt Nam vừa tổ chức buổi workshop về AI, đánh dấu bước tiến đột phá của “gã khổng lồ” tìm kiếm khi trình làng Gemini 3.5 Flash – mô hình tiên phong trong thế hệ Gemini kế tiếp cùng những nâng cấp toàn diện cho NotebookLM.

Workshop về AI vừa được Google Việt Nam tổ chức tại TPHCM.

Trọng tâm của sự kiện là sự ra đời của Gemini 3.5 Flash, mô hình được thiết kế để tối ưu hóa tốc độ và hiệu suất, mở đường cho một hệ sinh thái ứng dụng đa dạng. Không còn đơn thuần là một công cụ giải đáp thắc mắc, Gemini hiện diện như một “cộng sự” AI thực thụ, giúp người dùng chuyển hóa những ý tưởng sơ khởi thành các nội dung chuyên sâu phục vụ học tập và kinh doanh.

Đáng chú ý, tính năng Deep Research đã nâng tầm khả năng nghiên cứu lên mức chuyên nghiệp. Thay vì tốn hàng giờ tìm kiếm thủ công, hệ thống có thể tự động lập kế hoạch, phân tích và tổng hợp thông tin từ đa nguồn trên web, thậm chí kết hợp dữ liệu nội bộ từ Gmail và Google Drive để xuất bản các báo cáo tùy chỉnh chỉ trong vài phút. Kết quả nghiên cứu này sau đó được chuyển tiếp mượt mà sang không gian Canvas – nơi người dùng có thể trực tiếp biên tập tài liệu dài, thiết kế infographic hoặc tạo bộ câu hỏi ngay cạnh mạch trò chuyện chính.

Sức mạnh của Gemini còn được khẳng định qua khả năng tương tác đa phương thức. Tính năng Gemini Live cho phép trao đổi bằng giọng nói và hình ảnh theo thời gian thực, trong khi mô hình Nano Banana đã ghi nhận con số kỷ lục hơn 50 tỷ hình ảnh được tạo ra trên toàn cầu. Tại thị trường Việt Nam, Nano Banana đã tạo nên những làn sóng sáng tạo mạnh mẽ thông qua các trào lưu phục chế ảnh cũ hay thiết kế chân dung mô hình.

Đặc biệt, sự xuất hiện của Gemini Omni – mô hình tạo video đột phá – được xem là bước chuyển mình trong sản xuất nội dung đa phương thức. Gemini Omni không chỉ tạo ra những thước phim có cốt truyện nhất quán mà còn cho phép người dùng tạo ra avatar AI có ngoại hình và giọng nói của chính mình, đảm bảo sự đồng bộ tuyệt đối về nhân vật và bối cảnh qua từng khung hình. Bên cạnh đó, mô hình Lyria từ Google DeepMind cũng mở rộng cánh cửa sáng tạo âm nhạc cho cả những người không chuyên thông qua các câu lệnh ngôn ngữ tự nhiên.

Một điểm nhấn quan trọng khác tại sự kiện là lộ trình nâng cấp toàn diện cho NotebookLM từ tháng 6-2026. Theo số liệu thống kê đến năm 2025, Việt Nam tự hào nằm trong Top 10 quốc gia có số lượng người dùng NotebookLM lớn nhất thế giới và dẫn đầu toàn cầu về số lượt xem các sổ tay tài liệu được chia sẻ công khai.

Đáp lại tinh thần đó, Google đã giới thiệu khả năng vận hành tác nhân (agentic AI) trong tính năng trò chuyện của NotebookLM, giúp người dùng đào sâu vào kho kiến thức cá nhân với tư duy lý luận tiên tiến. Giờ đây, từ bảng điều khiển Studio, người dùng có thể trực tiếp tải xuống các định dạng đầu ra chất lượng cao như báo cáo PDF tích hợp biểu đồ, bảng tính ngân sách chi tiết hay phiếu bài tập được thiết kế riêng.

Tính ứng dụng thực tiễn của công cụ này được minh chứng qua ví dụ về một chủ doanh nghiệp nhỏ. Bằng cách sử dụng NotebookLM để phân tích dữ liệu doanh số thô so với chi tiêu quảng cáo, chủ doanh nghiệp có thể tính toán chính xác tác động tài chính của các chiến dịch truyền thông, từ đó đưa ra quyết định chiến lược về việc mở rộng quy mô sang các địa phương khác…

Các bản cập nhật mang tính bước ngoặt này hiện đang bắt đầu được triển khai trên nền tảng web cho người dùng Google AI Ultra và khách hàng doanh nghiệp Workspace…

KIM THANH