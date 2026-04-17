Hà Nội “chạy đua” với dự án thoát nước

Hà Nội những ngày tháng 4-2026 như một đại công trường khi hàng loạt dự án thoát nước trọng điểm hối hả thi công. Đây không chỉ là cuộc chạy đua thoát ám ảnh “phố thành sông” sau những trận mưa lớn mà còn là sự kiên nhẫn của người dân Thủ đô khi chấp nhận bụi bặm để giải quyết bài toán ngập úng lâu nay.

Những đại công trường không ngủ

Dưới cái nắng oi bức đầu mùa hè, trên công trường cải tạo kênh Thụy Phương (ở phường Đông Ngạc), tiếng máy xúc, máy ép cọc gầm vang hòa cùng nhịp lao động hối hả của hàng trăm công nhân và kỹ sư.

Thi công hệ thống thoát nước trên một tuyến phố ở Hà Nội

Tổng mức đầu tư được UBND TP Hà Nội phê duyệt hơn 920 tỷ đồng, dự án là một hệ thống phức hợp gồm cống hộp hiện đại kết nối từ khu vực đường Hoàng Minh Thảo, Võ Chí Công đến sông Tô Lịch… nhằm bổ cập nước cho sông Tô Lịch và giải quyết úng ngập cục bộ tại các khu vực đông dân cư như: Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Ciputra. Theo ông Vương Hồng Sơn, Chỉ huy trưởng trạm bơm Thụy Phương (Công ty CP Xây dựng Đại An) mục tiêu là đến ngày 31-5 sẽ hợp long toàn bộ hệ thống và tháng 6 tới dự án sẽ hoàn thành, sẵn sàng đón những trận mưa đầu mùa.

Ở khu vực hạ lưu sông Kim Ngưu ở phía Nam thành phố, các mũi thi công cũng đang chạy đua thời gian để khơi thông dòng chảy từ đập Quang về trạm bơm Yên Sở thuộc Dự án cải tạo tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu nối với trạm bơm Yên Sở có giá trị 700 tỷ đồng. Đây là tuyến dẫn nước quan trọng trong hệ thống thoát nước của Hà Nội, tiếp nhận dòng chảy từ nhiều khu vực trước khi được bơm tiêu ra ngoài.

Cùng với khơi thông dòng chảy thoát nước, TP Hà Nội đang tập trung xây dựng các hồ điều hòa trọng điểm, như: Phú Đô, Yên Nghĩa, Thụy Phương, Mễ Trì... Tại dự án hồ điều hòa Phú Đô dù mặt bằng đã đạt khoảng 90% nhưng không khí thi công rất khẩn trương. “Nhiều năm qua, cứ mưa lớn là cả vùng này mênh mông nước. Thấy thành phố làm hồ lớn thế này, chúng tôi mừng lắm, chỉ mong công trình sớm hoàn thành để mùa mưa sắp đến không còn phải lo tát nước ra khỏi nhà…”, bà Lê Thị Hương (58 tuổi, ở phường Từ Liêm), nhà gần công trường hồ điều hòa Phú Đô chia sẻ.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc đưa các hồ điều hòa vào vận hành sớm trước mùa mưa bão 2026 là nhiệm vụ bắt buộc. Bởi khi xảy ra mưa lớn, các hồ này sẽ đóng vai trò như những túi chứa khổng lồ, tích trữ nước tạm thời để các trạm bơm có thời gian tiêu thoát, tránh tình trạng nước dồn quá nhanh gây ngập úng cục bộ.

Sự thấu hiểu và cam kết

Không chỉ có vậy, tại nhiều tuyến phố nội đô tại các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên… việc thi công công trình chống ngập cũng hối hả dù mặt bằng thi công rất phức tạp. Ghi nhận tại khu vực phố Phùng Hưng và Hàng Da đang xây dựng bể điều tiết ngầm quy mô lớn, lòng đường tại khu vực này thu hẹp khá nhiều, bùn đất, bụi bặm gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống.

Bà Nguyễn Thị Lan, một chủ cửa hàng hoa quả ở phố Hàng Da chia sẻ: Gần đây, việc buôn bán giảm sút hẳn. Khách ngại vào vì đường chật, bụi và tiếng ồn. Nhưng thấy công nhân hối hả làm việc xuyên đêm, mình cũng phải chia sẻ vì tất cả đều vì mục tiêu để Hà Nội không còn úng ngập, sạch đẹp, văn minh hơn…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội mới đây đã ban hành quyết định về lệnh xây dựng 10 công trình chống ngập khẩn cấp, với tổng mức đầu tư khoảng 5.579 tỷ đồng, nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác chống ngập tại Hà Nội, từng bước khắc phục những bất cập kéo dài nhiều năm, bảo đảm an toàn giao thông và ổn định đời sống dân sinh trong mùa mưa bão sắp tới.

Để hạn chế việc thi công làm ảnh hưởng tới cuộc sống người dân, các nhà thầu đã tập trung thi công cuốn chiếu, tập trung nhiều vào ban đêm và ứng dụng các phương án thi công hiện đại. Tại nút giao Quang Trung - Nhà Chung, một số kỹ sư cho biết, đơn vị thi công sử dụng công nghệ đào mở kết hợp kích ống ngầm để giảm thiểu rung chấn, bảo vệ các công trình kiến trúc cổ xung quanh.

Có được nhịp độ thi công khẩn trương như hiện nay, không thể không kể đến sự chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo TP Hà Nội. Tại cuộc kiểm tra trên công trường hồ Mễ Trì và kênh Thụy Phương, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, việc hoàn thành đúng tiến độ các công trình chống ngập khẩn cấp không chỉ phục vụ phòng chống ngập úng trong mùa mưa năm 2026 mà còn nâng cao chất lượng sống của người dân, tạo tiền đề cho phát triển đô thị bền vững. Các nhà thầu cần phát huy tối đa năng lực, tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” đẩy nhanh tiến độ các hạng mục trọng điểm, chú trọng bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng nhấn mạnh mốc thời gian hoàn thành các hạng mục chính trước ngày 30-4 và 31-5. Thành phố sẽ đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự án về đích đúng hạn, phát huy hiệu quả thiết thực ngay trong mùa mưa năm nay.

MINH KHANG