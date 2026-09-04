Hà Nội dồn lực gỡ "điểm nghẽn" hạ tầng, kiên quyết mục tiêu tăng trưởng trên 11%

Đầu tư công, hạ tầng đô thị và giải phóng mặt bằng được xác định là động lực chính kéo tăng trưởng Thủ đô trong những tháng cuối năm 2026. Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu các "tư lệnh" ngành trực tiếp xuống hiện trường, đi cơ sở để tháo gỡ khó khăn, kiên quyết chấm dứt tình trạng "có tiền, có cơ chế nhưng dự án vẫn giậm chân tại chỗ".

Điểm sáng thu ngân sách, bứt tốc các "siêu” dự án

Ngày 4-9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chủ trì phiên họp UBND TP Hà Nội thường kỳ tháng 9-2026. Phiên họp được tổ chức trực tuyến tới 126 điểm cầu cấp xã, phường nhằm tập trung phân tích, làm rõ “bức tranh” kinh tế 8 tháng qua của Thủ đô, và kích hoạt chiến dịch nước rút trong những tháng cuối năm 2026 để hoàn thành được các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm mức tăng trưởng hai con số.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp tháng 9 của UBND TP Hà Nội. Ảnh: LÊ HẢI

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tú đã thông tin những con số khả quan về bức tranh kinh tế Thủ đô. Theo đó, trong 8 tháng của năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ duy trì vai trò đầu tàu khi đạt 708,2 nghìn tỷ đồng (tăng 14,9%). Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước đã cán mốc 529.377 tỷ đồng, hoàn thành 81,4% dự toán và tăng 10,6% so với cùng kỳ.

Phiên họp được trực tuyến tới 126 xã, phường của TP Hà Nội. Ảnh: LÊ HẢI

Đặc biệt, hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị của Hà Nội đang có những chuyển biến rõ nét. Tính đến 31-8, Hà Nội giải ngân 92.592 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 77,17% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Các công trình trọng điểm gắn liền với diện mạo đô thị đều ghi nhận tiến độ khả quan, như: đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã bàn giao gần 99% mặt bằng, đường song hành hoàn thành khoảng 85% giá trị sản lượng; đường Vành đai 2,5 (đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng), hoàn thành 100% công tác bàn giao mặt bằng… Các công trình cầu vượt sông Hồng như: cầu Trần Hưng Đạo, Hồng Hà, Mễ Sở đang triển khai khối lượng thi công lớn.

Bên cạnh đó, việc khơi thông nguồn lực từ tài sản công cũng được chú trọng với phương án xử lý 418 cơ sở dôi dư, rà soát 784 điểm nhà chuyên dùng để chuyển đổi công năng.

Điều chuyển vốn linh hoạt

Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm trên 11%, kịch bản tăng trưởng đòi hỏi quý III-2026 phải tăng 12,54% và quý IV phải bứt phá đạt 14,26%. Bài toán đặt ra là làm sao giải ngân đúng tiến độ và biến vốn thành các công trình thực tế.

Tại hội nghị, lãnh đạo nhiều xã, phường như: Hoàng Liệt, Đại Mỗ, Đan Phượng, Nam Phù... đã thẳng thắn nhìn nhận vướng mắc và cam kết mạnh mẽ việc giải ngân đầu tư công. Trong đó, lãnh đạo phường Hoàng Liệt và Đại Mỗ (giao vốn bổ sung lên tới 954 tỷ đồng) đều khẳng định đăng ký KPI rõ ràng, quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn vào cuối năm. Lãnh đạo xã Nam Phù cho biết, 96% diện tích mặt bằng Dự án Khu công viên thể thao quốc tế Hà Nội (khoảng 95/120ha) đã được bàn giao, phần còn lại đang được gấp rút hoàn thiện.

Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội phát biểu tại phiên họp. Ảnh: LÊ HẢI

Phân tích về các điểm nghẽn hiện tại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn, chỉ rõ "nút thắt" lớn nhất là giải phóng mặt bằng và công tác đầu tư xây dựng (hiện mới đạt khoảng 50% kế hoạch). Do đó, yêu cầu lãnh đạo các ngành, chức năng phải phát huy đúng vai trò “tư lệnh ngành”, chủ động tham mưu, trực tiếp xuống hiện trường và cơ sở để tháo gỡ khó khăn.

Đồng tình với quan điểm này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đưa ra giải pháp mạnh về điều phối nguồn lực: "Nơi có tiền nhưng hết nội dung chi sẽ được nghiên cứu cơ chế hỗ trợ, điều chuyển vốn sang những địa phương đang cần vốn thực hiện dự án". Đồng thời, thành phố yêu cầu các địa phương kiên quyết không dừng đấu giá quyền sử dụng đất, khẩn trương rà soát và tổ chức minh bạch nếu đủ điều kiện để khơi thông nguồn thu.

Không chấp nhận thi công thủ công

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ rõ, quỹ thời gian từ nay đến cuối năm chỉ còn hơn 100 ngày. Hà Nội hiện đã có đủ cơ chế, chính sách, như: Luật Thủ đô, các Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội, cùng nguồn lực tài chính dồi dào để bứt phá phát triển mạnh mẽ hơn.

"Không thể chấp nhận tình trạng có kinh phí, có nghị quyết, có đầy đủ căn cứ pháp lý nhưng việc triển khai vẫn chậm", Chủ tịch Vũ Đại Thắng nhấn mạnh và chỉ rõ thực trạng đáng lo ngại khi nhiều dự án vẫn tổ chức thi công lạc hậu, sử dụng lao động thủ công trong bối cảnh thiếu hụt nhân công, dẫn đến ì ạch về tiến độ.

Thành phố yêu cầu các nhà thầu, chủ đầu tư phải lập tức đổi mới phương pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ, máy móc để bù đắp thiếu hụt nhân lực và đảm bảo chất lượng công trình.

Phiên họp UBND TP Hà Nội thường kỳ tháng 9-2026. Ảnh: LÊ HẢI

Khẳng định không thay đổi mục tiêu tăng trưởng 11%, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, xã, phường phải trực tiếp quan tâm đến tăng trưởng và phát triển trên địa bàn. Tăng trưởng ở cấp xã, phường không chỉ đến từ giải ngân đầu tư công mà còn đến từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động hỗ trợ, phục vụ phát triển kinh tế. Thành phố đang chỉ đạo Sở Tài chính và cơ quan thống kê xây dựng hướng dẫn để các xã, phường thống kê đầy đủ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, qua đó xác định rõ dư địa và nguồn lực đóng góp vào tăng trưởng.

Đồng thời, các cấp, ngành và từng địa phương phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, quyết liệt tổ chức thực hiện, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để thành phố tháo gỡ, qua đó tạo chuyển biến thực chất và hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

NGUYỄN QUỐC