Hà Nội mưa lớn giờ tan tầm, nhiều nơi ngập nặng

Từ khoảng 15 giờ ngày 27-8, Hà Nội xuất hiện mưa dông diện rộng, nhiều nơi mưa trắng trời kèm dông, sét. Sau khoảng một giờ, một số tuyến đường, khu dân cư phía Tây thành phố bị ngập do nước không tiêu thoát kịp.

Nước ngập trước cổng Bến xe Mỹ Đình (đường Phạm Hùng, TP Hà Nội)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, mây đối lưu phát triển tại nhiều phường, xã của Hà Nội, gây mưa lớn ở Ba Vì, Yên Xuân, Phú Cát, Quảng Bị, Chương Mỹ, Bình Minh, Dân Hòa, Phượng Dực, Thượng Phúc, Phú Xuyên, Đại Xuyên... sau đó lan sang các khu vực lân cận như Đoài Phương, Hòa Lạc, Kiều Phú, Yên Nghĩa, Phú Lương, Đại Thanh, Thường Tín, Hồng Vân...

Đường Mỹ Đình trong cơn mưa chiều tối 27-8. Ảnh: TRẦN THẮNG

Đến 17 giờ, mây dông di chuyển về trung tâm Hà Nội, tiếp tục gây mưa lớn.

Mưa lớn xảy ra đúng giờ tan tầm chiều khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Nước ngập trước cổng Bến xe Mỹ Đình (đường Phạm Hùng, TP Hà Nội). Ảnh: TIẾN ĐẠT

Bầu trời tối sầm từ rất sớm, nhiều tuyến đường nhanh chóng ngập nước khi mưa trút xuống với cường độ lớn. Xe cộ di chuyển qua các khu vực ngập gặp khó khăn, nhiều người phải dừng xe, tìm nơi trú mưa hoặc chờ nước rút.

Trung tâm Hà Nội mưa to, trời tối sầm. Ảnh: PHÚC HẬU

Khu vực Lý Nam Đế (Hà Nội) ngập trong mưa. Ảnh: KHOA ĐÀO

Tại Hà Nội, lượng mưa cao nhất ghi nhận 71mm ở Miếu Môn.

Trước khi mưa dông bao phủ Hà Nội, vào chiều 27-8 nhiều khu vực ở phía Bắc đã xảy ra mưa lớn. Theo số liệu được ghi nhận, lượng mưa cao nhất tại Lào Cai đạt 126,8mm, Tuyên Quang 124,4mm, Cao Bằng 110,4mm, Quảng Ninh 82mm, Phú Thọ 81,4mm.

Tai nạn xảy ra trong mưa tại KĐT Văn Phú (phường Hà Đông, TP Hà Nội)

Theo cơ quan khí tượng, đợt mưa liên quan đến hội tụ gió hình thành sau khi bão số 4 suy yếu và rút khỏi vịnh Bắc bộ, kết hợp điều kiện khí quyển thuận lợi làm gia tăng mây dông.

PHÚC VĂN