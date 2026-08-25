Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Ngày 25-8, Văn phòng UBND TP Hà Nội phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội (Hanoisme) tổ chức Tọa đàm đối thoại chính sách và hành động với chủ đề “Doanh nghiệp Thủ đô hành động vì mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số”.

Không dừng ở lời nói, phải có kết quả kiểm chứng

Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, thành phố đang quyết liệt triển khai Kế hoạch số 303/KH-UBND (giai đoạn 2026-2030) với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. Tuy nhiên, không đơn thuần chạy theo số lượng mà yêu cầu bức thiết phải đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, đại diện UBND TP Hà Nội đặt ra những yêu cầu cốt lõi trên tinh thần "không dừng ở trao đổi mà phải hướng tới giải pháp có thể kiểm chứng". Trong đó, cần nhận diện đúng "điểm nghẽn" như: thủ tục nào còn rườm rà, quy định nào chồng chéo? Doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn lực ở khâu nào và đâu là rào cản với doanh nghiệp đổi mới công nghệ và mở rộng thị trường?

Ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: PHẠM LINH

TP Hà Nội sẽ chuyển đổi tư duy từ "hỗ trợ" sang "đồng hành” cùng doanh nghiệp tạo tăng trưởng. Thành phố có trách nhiệm kiến tạo thể chế, hạ tầng và môi trường minh bạch; đổi lại, doanh nghiệp phải chủ động đổi mới quản trị và minh bạch tài chính.

"Tăng trưởng 2 con số chỉ bền vững khi được tạo nên từ hàng nghìn doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh tốt hơn, thị trường rộng hơn và hiệu quả cao hơn. Lợi thế của Hà Nội về hạ tầng, nhân lực chỉ thực sự thành động lực khi biến thành những dòng chảy thực chất của vốn, công nghệ và niềm tin kinh doanh", ông Nguyễn Tiến Thiết khẳng định và nêu rõ lãnh đạo thành phố kỳ vọng mỗi doanh nghiệp tự đặt ra mục tiêu hành động cụ thể trong các tháng tới về doanh thu, năng suất và chuyển đổi số, thay vì chỉ nêu khó khăn.

Cần mô hình tốt, chính sách linh hoạt

Tại phiên thảo luận, bài toán làm sao để doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể lớn lên đã được các chuyên gia phân tích dưới nhiều góc độ. TS Nguyễn Việt Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chỉ ra rằng, trong ngắn hạn, dư địa tăng trưởng nằm ở đầu tư công, giao thông, logistics và bán lẻ. Về dài hạn, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mới là chìa khóa. TS Nguyễn Việt Hùng lưu ý, nếu chi phí tuân thủ thủ tục hành chính và thuế quá lớn, doanh nghiệp chưa kịp lớn đã chao đảo. Chính sách cần minh bạch để tạo hệ sinh thái cho mọi quy mô doanh nghiệp cùng phát triển.

TS Nguyễn Việt Hùng chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: PHẠM LINH

Từ góc nhìn thực tiễn, GS-TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hanoisme khuyến nghị các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần tận dụng không gian phát triển mới của Thủ đô từ hạ tầng xanh, đô thị thông minh. Đặc biệt, doanh nghiệp phải từ bỏ tư duy "bán một sản phẩm" để chuyển sang tư duy "tham gia chuỗi cung ứng" của các tập đoàn FDI, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Về vấn đề nguồn vốn, ông Nguyễn Minh Hạnh, Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý Quỹ Việt Cát cho biết, các quỹ đầu tư hiện nay không chỉ nhìn vào tài sản bảo đảm mà quan tâm nhiều hơn đến mô hình kinh doanh có tự cân đối được dòng tiền hay không, kế hoạch sử dụng vốn để tạo ra sự tăng trưởng thực tế như thế nào?

Buổi tọa đàm đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu. Ảnh: PHẠM LINH

Về nâng cao năng lực quản trị, TS Bùi Thanh Minh, Phó Giám đốc chuyên môn Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) chia sẻ, doanh nghiệp đang chịu áp lực lớn từ chi phí tuân thủ và yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu. Do đó, doanh nghiệp bắt buộc phải thay đổi cách thức quản trị bài bản hơn để tiếp cận vốn. TS Bùi Thanh Minh đưa ra đề xuất về sự "khoan dung tuân thủ" trong chính sách. Trong bối cảnh các quy định thay đổi nhanh chóng, cơ quan quản lý cần tạo khoảng thời gian quá độ, giúp doanh nghiệp nhận diện thiếu sót và từng bước chuẩn hóa hoạt động thay vì lập tức áp dụng các chế tài cứng nhắc.

Từ những trao đổi tại tọa đàm cho thấy, để doanh nghiệp nhỏ và vừa thực sự đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số, cần sự đồng hành từ cả 2 phía. Hà Nội sẽ tiếp tục tạo môi trường, chính sách và điều kiện thuận lợi; doanh nghiệp chủ động đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị và từng bước nâng cao sức cạnh tranh.

KHÁNH NGUYỄN