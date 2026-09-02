Xã hội

Giao thông

Hà Nội phân luồng từ xa, hạn chế xe tải trọng lớn trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ

SGGPO

Sáng 2-9, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, từ 10 giờ đến 22 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng sẽ phân luồng từ xa, hạn chế xe tải trọng lớn qua khu vực Bến xe Nước Ngầm và nút giao Cổ Linh.

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Một đoạn đường cao tốc Đại lộ Thăng Long. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Phương án được triển khai do dự báo lưu lượng phương tiện trở lại Hà Nội tăng cao trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tại các tuyến, nút giao trọng điểm, điều tiết từ các tuyến dẫn vào cửa ngõ và điều chỉnh phương án khi cần thiết để hạn chế ùn tắc.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân chủ động thời gian, lộ trình; chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, đi đúng làn, giữ khoảng cách an toàn và không đi vào làn dừng khẩn cấp khi ùn tắc.

Từ ngày 28-8 đến 12 giờ ngày 1-9, các tuyến cao tốc ghi nhận 548.381 lượt phương tiện vào tuyến, tăng hơn 79.400 lượt so với cùng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025. Đến thời điểm thống kê, chưa xảy ra tai nạn giao thông gây thiệt hại về người trên các tuyến cao tốc.

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ĐỖ TRUNG

Từ khóa

Tuyến dẫn Quốc khánh 2-9 Cục Cảnh sát giao thông Ùn tắc Nghỉ lễ Lưu lượng Cửa ngõ Cao tốc Quốc khánh Điều tiết

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