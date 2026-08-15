Thí điểm “Trạm cảnh sát thông minh” bên Hồ Gươm

Sáng 15-8, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) ra mắt thí điểm “Trạm cảnh sát thông minh”.

“Trạm cảnh sát thông minh” là một trạm máy giống như cây ATM, còn gọi là trạm cabin được đặt trên phố Đinh Tiên Hoàng. Trạm cung cấp 5 nhóm chức năng chính gồm: Trình báo, phản ánh (an ninh trật tự, trật tự đô thị, bị ép giá khi mua hàng...); cuộc gọi khẩn cấp SOS; cảnh báo thủ đoạn tội phạm; tra cứu trụ sở; hỏi đáp pháp luật.

Mô hình thí điểm trạm cảnh sát thông minh tại bên Hồ Gươm. Ảnh: LAM HOÀNG

Theo C06, đây là một trong những mô hình thuộc hệ sinh thái Kiosk đa tiện ích do C06 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai, hướng tới ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử để phục vụ người dân thuận tiện, an toàn và hiệu quả hơn.

Trạm ứng dụng AI và công nghệ giọng nói hỗ trợ người dân cung cấp thông tin, tự động ghi nhận nội dung bằng lời nói, gợi ý bổ sung những thông tin còn thiếu.

Dữ liệu được chuyển đến đơn vị chức năng để xử lý. Cơ quan chức năng có thể chủ động liên hệ, hướng dẫn và hỗ trợ người dân trong quá trình giải quyết; thông tin và kết quả xử lý được cập nhật trên hệ thống.

Theo C06, Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai thí điểm trạm cảnh sát thông minh. Trong thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện và tích hợp thêm các dịch vụ, tiện ích gắn với dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử VNeID.

GIA KHÁNH - LAM HOÀNG