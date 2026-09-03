Sắc màu vùng cao giữa lòng Hà Nội

Trong các ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) trở thành điểm đến giàu trải nghiệm với chuỗi hoạt động “Vui Tết độc lập”.

Tái hiện lễ cưới truyền thống của người Dao đỏ. Ảnh: THU LÊ

Nổi bật là Chợ phiên vùng cao “Cao nguyên mở hội”, tái hiện không khí sinh hoạt, giao thương và văn hóa đặc trưng của các cộng đồng dân tộc Đông Bắc, Tây Bắc.

Tại Khu làng dân tộc I, khoảng 40 gian hàng giới thiệu sản vật, ẩm thực vùng cao với sự tham gia của đồng bào Tày, Nùng, Mông, Dao đến từ Cao Bằng, đồng bào Thái ở Sơn La cùng các nhóm dân tộc đang hoạt động thường xuyên tại Làng.

Xôi màu, bánh cuốn vùng cao, thắng cố, rượu ngô cùng nhiều sản vật địa phương tạo nên một không gian ẩm thực đậm sắc núi rừng.

Lễ cơm mới của dân tộc Thái tại tỉnh Sơn La là dịp để các thế hệ sum vầy, giáo dục con cháu lòng biết ơn và kính trọng sức lao động. Ảnh: THU LÊ

Du khách còn được trực tiếp trải nghiệm nghề làm giấy bản, thêu thổ cẩm, chạm sáp ong, làm nón, rèn dao Phúc Sen của người Nùng ở Cao Bằng; tham gia nhảy sạp, ném còn, đánh yến.

Các chương trình dân ca, dân vũ, múa Sư tử mèo của người Nùng, trình diễn khèn Mông và những tiết mục mang âm hưởng văn hóa Thái, Xinh Mun góp phần làm không gian lễ hội thêm sinh động.

Ba nghi lễ truyền thống được tái hiện gồm Lễ cầu mùa của người Nùng, Lễ rước dâu của người Dao và Lễ mừng cơm mới của người Thái, giúp du khách hiểu thêm những phong tục gắn với đời sống cộng đồng.

Không gian Vui tết độc lập tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: THU LÊ

Chợ phiên là điểm nhấn trong chuỗi “Vui Tết độc lập” diễn ra từ ngày 29-8 đến 30-9, với sự phối hợp của cơ quan văn hóa các địa phương Cao Bằng, Sơn La, Đà Nẵng và hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc đang hoạt động thường xuyên tại Làng.

Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, các hoạt động tiếp tục được nối dài. Ngày 19 và 20-9, không gian “Buôn làng rực rỡ” giới thiệu văn hóa Giẻ Triêng với Lễ cúng lúa trăm, giao lưu dân ca, dân vũ, trải nghiệm cồng chiêng, dệt thổ cẩm, đan lát, ẩm thực và trò chơi dân gian.

Các chương trình cuối tuần như “Tiếng gọi mùa yêu”, Lễ cầu an các dân tộc Tây Nguyên, “Sức sống đại ngàn” tiếp tục tạo thêm điểm nhấn cho không gian văn hóa trong tháng 9.

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THU LÊ