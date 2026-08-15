Xã hội

Giải tỏa công trình vi phạm khu vực hồ thủy lợi Đồng Đò

SGGP

UBND xã Kim Anh, TP Hà Nội vừa tổ chức giải tỏa, tháo dỡ các công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực hồ thủy lợi Đồng Đò (thôn Thái Vụ, xã Kim Anh), nơi có nhiều công trình phục vụ du lịch, vui chơi, ăn uống.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Từ ngày 1-7 đến nay, địa phương đã cưỡng chế 11 công trình, vận động chủ vi phạm tự tháo dỡ 15 công trình và 37 lán, hạng mục.

Liên quan đến những vi phạm tại khu vực này, Thường trực Thành ủy TP Hà Nội đã có công văn yêu cầu UBND TP Hà Nội và các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ vi phạm và trách nhiệm các cá nhân, tập thể; báo cáo kết quả trước ngày 20-8.

Báo SGGP từng có loạt bài “Xẻ thịt” đất rừng, đất nông nghiệp”, trong đó có đề cập đến tình trạng lấn chiếm đất rừng, đất nông nghiệp để xây dựng công trình trái phép khu vực hồ thủy lợi Đồng Đò.

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MINH KHANG

Từ khóa

công trình vi phạm hồ thủy lợi Đồng Đò cưỡng chế

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