Rạng rỡ sắc đỏ ngày Tết Độc lập giữa lòng Thủ đô

Ngày 29-8, khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình rất đông người dân, du khách đến tham quan.
Không gian quanh Quảng trường Ba Đình trang hoàng rực rỡ cờ đỏ sao vàng, tạo nên không khí đặc biệt trong những ngày cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm lễ Quốc khánh.
Anh Hoàng Đức Hùng (37 tuổi, quê Ninh Bình) cho biết, gia đình anh chọn Hà Nội là điểm đến trong kỳ nghỉ lễ. “Gia đình muốn cho các cháu trực tiếp đến những địa điểm gắn với lịch sử dân tộc, không khí những ngày này rất đặc biệt, đi đến đâu cũng thấy cờ Tổ quốc”, anh Hùng chia sẻ.
Khu vực hồ Hoàn Kiếm, phố đi bộ và các tuyến phố cổ thu hút đông người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh. Những tuyến phố được trang hoàng cờ hoa trở thành điểm check-in của nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ.
Chị Lương Thùy Uyên, 30 tuổi, quê Đà Nẵng chia sẻ: “Tôi đã đến Hà Nội vài lần nhưng dịp này cảm giác rất khác. Thủ đô được trang hoàng đẹp, không khí ở các điểm tham quan rất vui. Tôi muốn dành thời gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, phố cổ và tham quan các di tích”.
Trong không khí hân hoan của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, những câu chuyện về tình yêu quê hương và lịch sử dân tộc đã được kết nối một cách tự nhiên giữa các thế hệ và cả những du khách quốc tế.
Tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, Đại tá, PGS-TS Đỗ Xuân Bính, cựu chiến binh Quân đoàn 2 từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, bồi hồi nhìn ngắm dòng người hân hoan đón lễ.
Đại tá Đỗ Xuân Bính phấn khởi, gửi gắm niềm tin trọn vẹn vào thế hệ tương lai: “Tôi rất trân trọng khi thấy thế hệ trẻ ngày nay đang nối tiếp xứng đáng thành tựu của cha ông, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và hội nhập ngày càng sâu rộng trên trường quốc tế”.
Vừa đặt chân đến Việt Nam vào ngày 28-8, hồ Hoàn Kiếm chính là địa điểm tham quan đầu tiên của anh Luan Alexandroni (du khách người Brazil). Chuyến đi này là dịp để anh bắt đầu hành trình tìm hiểu về lịch sử Việt Nam.
Xem các bức ảnh trưng bày tại triển lãm “Rạng rỡ non sông Việt Nam”, anh Luan Alexandroni xúc động chia sẻ: “Thật tuyệt vời! Tôi thực sự thấy lay động và nhận ra mình còn rất nhiều điều phải học hỏi về lịch sử nơi này”.