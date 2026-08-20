Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ nghỉ lễ 2-9

Ngày 20-8, Sở Xây dựng Hà Nội có thông báo về phương án phân luồng, tổ chức giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ thành phố, triển khai từ ngày 29-8 đến ngày 2-9.

Hà Nội lên phương án phân luồng giao thông nhằm hạn chế ùn tắc tại các cửa ngõ, đường vành đai dịp nghỉ lễ 2-9 năm nay. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo phương án phân luồng, các phương tiện được hướng dẫn lựa chọn nhiều lộ trình thay thế theo từng hướng đi. Cụ thể:

Phương tiện từ trung tâm Hà Nội đi các tỉnh phía Nam (Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa…):

Trung tâm Hà Nội đi nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trung tâm Hà Nội đi đường quốc lộ 1 cũ: Giải Phóng - Ngọc Hồi - quốc lộ 1, vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tại nút giao Vạn Điểm hoặc nút giao Đại Xuyên.

Trung tâm Hà Nội đi quốc lộ 6 (trục Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung) - ngã ba Ba La đi đường 21B - quốc lộ 38 để ra quốc lộ 1 cũ (nút giao Đồng Văn) hoặc vào nút giao Vực Vòng đi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trung tâm đi quốc lộ 6 (trục Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung) - rẽ trái đi đường Phùng Hưng - đến đường trục phía Nam - rẽ trái đường tỉnh 427B - ra ga Thường Tín để vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Phương tiện từ các tỉnh phía Nam về Hà Nội:

Tại nút giao Liêm Tuyền trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đi đường tỉnh 494 - quốc lộ 21B - quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông).

Tại nút giao Vực Vòng trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đi theo 2 hướng: rẽ trái đi quốc lộ 38 - quốc lộ 21B - quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông); rẽ phải đi quốc lộ 38 - qua cầu Yên Lệnh - quốc lộ 39A - đường tỉnh 379 - nút giao với đường Vành đai 3 (cầu Thanh Trì).

Tại nút giao Vạn Điểm rẽ trái đi quốc lộ 1 - đường tỉnh 429 - quốc lộ 21B - quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông).

Tại nút giao Thường Tín đi đường tỉnh 427 - đến đường trục phía Nam - đường Phùng Hưng (Hà Đông).

Hà Nội triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông, chống ùn tắc dịp nghỉ lễ 2-9. Ảnh: MINH HIẾU

Phương tiện từ trung tâm Hà Nội đi các tỉnh phía Đông Bắc (Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên…) và ngược lại:

Đường Vành đai 3 - cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp - quốc lộ 18 đi cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Cầu Chương Dương - Nguyễn Văn Cừ - Hà Huy Tập - Ngô Gia Tự - cầu Đuống - đi cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp - quốc lộ 18 đi cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Phương tiện từ Hà Nội đi các tỉnh phía Tây Bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên…) và ngược lại:

Đại lộ Thăng Long - đường Tản Lĩnh - Yên Bài - cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình.

Đường quốc lộ 6 - xã Xuân Mai - Phú Thọ.

Đường quốc lộ 32 đi Phú Thọ.

Hà Nội tăng cường nhiều xe khách ở bến xe Mỹ Đình phục vụ việc đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 2-9

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, Công ty CP Bến xe Hà Nội dự kiến tăng cường 500 xe khách phục vụ từ 28-8 đến hết ngày 6-9.

NGUYỄN QUỐC