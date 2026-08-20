Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ nghỉ lễ 2-9

Theo phương án phân luồng, các phương tiện được hướng dẫn lựa chọn nhiều lộ trình thay thế theo từng hướng đi. Cụ thể:
Phương tiện từ trung tâm Hà Nội đi các tỉnh phía Nam (Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa…):
Trung tâm Hà Nội đi nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Trung tâm Hà Nội đi đường quốc lộ 1 cũ: Giải Phóng - Ngọc Hồi - quốc lộ 1, vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tại nút giao Vạn Điểm hoặc nút giao Đại Xuyên.
Trung tâm Hà Nội đi quốc lộ 6 (trục Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung) - ngã ba Ba La đi đường 21B - quốc lộ 38 để ra quốc lộ 1 cũ (nút giao Đồng Văn) hoặc vào nút giao Vực Vòng đi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Trung tâm đi quốc lộ 6 (trục Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung) - rẽ trái đi đường Phùng Hưng - đến đường trục phía Nam - rẽ trái đường tỉnh 427B - ra ga Thường Tín để vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Phương tiện từ các tỉnh phía Nam về Hà Nội:
Tại nút giao Liêm Tuyền trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đi đường tỉnh 494 - quốc lộ 21B - quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông).
Tại nút giao Vực Vòng trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đi theo 2 hướng: rẽ trái đi quốc lộ 38 - quốc lộ 21B - quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông); rẽ phải đi quốc lộ 38 - qua cầu Yên Lệnh - quốc lộ 39A - đường tỉnh 379 - nút giao với đường Vành đai 3 (cầu Thanh Trì).
Tại nút giao Vạn Điểm rẽ trái đi quốc lộ 1 - đường tỉnh 429 - quốc lộ 21B - quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông).
Tại nút giao Thường Tín đi đường tỉnh 427 - đến đường trục phía Nam - đường Phùng Hưng (Hà Đông).
Phương tiện từ trung tâm Hà Nội đi các tỉnh phía Đông Bắc (Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên…) và ngược lại:
Đường Vành đai 3 - cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.
Cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp - quốc lộ 18 đi cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.
Cầu Chương Dương - Nguyễn Văn Cừ - Hà Huy Tập - Ngô Gia Tự - cầu Đuống - đi cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.
Cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp - quốc lộ 18 đi cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.
Phương tiện từ Hà Nội đi các tỉnh phía Tây Bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên…) và ngược lại:
Đại lộ Thăng Long - đường Tản Lĩnh - Yên Bài - cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình.
Đường quốc lộ 6 - xã Xuân Mai - Phú Thọ.
Đường quốc lộ 32 đi Phú Thọ.
Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, Công ty CP Bến xe Hà Nội dự kiến tăng cường 500 xe khách phục vụ từ 28-8 đến hết ngày 6-9.