Hà Nội đồng loạt khởi công 5 dự án metro và 3 dự án nhà ở cho thuê

Sáng 22-6, UBND TP Hà Nội đồng loạt khởi công 5 dự án đường sắt đô thị (metro), với tổng mức đầu tư sơ bộ 1,3 triệu tỷ đồng và 3 dự án nhà ở cho thuê với tổng vốn đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng, xây dựng hơn 8.000 căn hộ trên địa bàn.

Tham dự lễ khởi công có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng...

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng thông tin, đây là một trong những sự kiện đầu tư hạ tầng và an sinh xã hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của thủ đô, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới với những công trình mang ý nghĩa chiến lược trong nhiều thập niên tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, cùng các đại biểu dự lễ khởi công các công trình trọng điểm của Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thời gian qua, Hà Nội nhận được sự quan tâm đặc biệt của Trung ương. Đó là việc Hà Nội được trao cho một số cơ chế chính sách đặc thù để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước. Chủ tịch UBND TP Hà Nội bày tỏ, thành phố nhận thức sâu sắc rằng giá trị của các chủ trương, chính sách chỉ thực sự được khẳng định khi được chuyển hóa thành những công trình, sản phẩm cụ thể và những kết quả phát triển cụ thể mà người dân, doanh nghiệp có thể cảm nhận được.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê ở Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng nhấn mạnh, lễ khởi công là bước đi cụ thể nhằm đưa Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô 2026, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương đi vào thực tiễn. Đồng thời khẳng định quyết tâm của TP Hà Nội trong việc sử dụng hiệu quả những cơ chế đã được trao để tạo ra các động lực tăng trưởng mới và những giá trị mới cho người dân Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: VIẾT CHUNG

5 tuyến đường sắt đô thị có tổng chiều dài 303,5km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Liên danh Vinhomes - VinSpeed được chọn là tổng thầu EPC của 5 tuyến đường sắt đô thị. Việc khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt là dấu mốc đặc biệt quan trọng, từng bước hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ, hiện đại trên toàn thành phố. Đây cũng là chương trình đầu tư đường sắt đô thị lớn nhất từ trước đến nay của TP Hà Nội và là một trong những chương trình đầu tư hạ tầng đô thị lớn nhất cả nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu bấm nút khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê ở Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

5 tuyến đường sắt này sẽ kết nối đến sân bay Nội Bài, Ga Hà Nội, Ngọc Hồi, Hòa Lạc, Thư Lâm, Cổ Loa, Ocean Park và các khu vực động lực phát triển của thủ đô. Hà Nội đặt mục tiêu, cả 5 tuyến đường sắt đô thị sẽ cơ bản hoàn thành vào năm 2030, nhằm giải quyết bài toán giao thông, đồng thời thúc đẩy phát triển đô thị theo mô hình TOD (mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng), tăng cường liên kết vùng và từng bước hiện thực hóa mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm theo quy hoạch thủ đô.

Đồ họa về 5 tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội được khởi công vào sáng 22-6. Đồ họa có sử dụng công nghệ AI. Thực hiện: KHÁNH NGUYỄN

Cùng với 5 tuyến đường sắt đô thị trên, trên cơ sở quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nhà ở cho thuê, UBND TP Hà Nội xác định đây là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, lâu dài nhằm bảo đảm an sinh xã hội và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân. Trước mắt, TP Hà Nội triển khai 3 dự án với tổng quy mô hơn 8.000 căn hộ, tổng vốn đầu tư trên 30.000 tỷ đồng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tại lễ khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê ở Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

“3 dự án được khởi công hôm nay là những dự án đầu tiên trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của thành phố, tạo tiền đề để từng bước hình thành một phân khúc nhà ở mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

QUỐC KHÁNH