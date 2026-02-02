Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công khu đô thị đa mục tiêu ở Hà Nội

Sáng 2-2, UBND TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long - Urban City. Tới dự buổi lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội…

Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long - Urban City có quy mô hơn 699 ha, trên địa bàn các xã: Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Mê Linh, ngay cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô Hà Nội. Dự án nằm giữa hai hành lang giao thông huyết mạch gồm: Vành đai 3 (kết nối trực tiếp cầu Thăng Long) và Vành đai 3,5 (kết nối cầu Thượng Cát), đồng thời thuộc vùng ảnh hưởng của Vành đai 4 - trục động lực quốc gia đang từng bước hoàn thiện.

Lễ khởi công dự án là hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026). Việc triển khai dự án là bước cụ thể hóa tầm nhìn quy hoạch 100 năm của Thủ đô, góp phần thực hiện chủ trương giãn hơn 860.000 cư dân khỏi khu vực Vành đai 3 trở vào.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tới dự lễ khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long - Urban City. Ảnh: VIẾT CHUNG

Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long - Urban City được thực hiện bởi Liên danh Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) - Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine (Tập đoàn Sunshine) - Công ty cổ phần Thái Nam Land (Tập đoàn Thái Nam), được đánh giá là dự án chiến lược trong lộ trình tái cấu trúc không gian phát triển Thủ đô theo định hướng đa cực, đa trung tâm.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2032, với định hướng phát triển theo mô hình đô thị xanh - sinh thái - thông minh. Dự án đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 240.000 người dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự lễ khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long - Urban City. Ảnh: VIẾT CHUNG

* Cũng trong sáng 2-2, TP Hà Nội tổ chức khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh, phục vụ dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Dự án có quy mô 696ha, bao gồm 3 khu đất thuộc các phân khu đô thị khác nhau, dự kiến đáp ứng quy mô dân số khoảng 200.000 người. Tiến độ dự án sẽ được triển khai từ quý 1-2026 đến quý 3-2029. Công tác giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng được thực hiện song song nhằm sớm bố trí nhà ở định cư cho người dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu bấm nút khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long - Urban City. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, đây là các dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược tái thiết và phát triển Thủ đô theo hướng xanh, thông minh, hiện đại và bền vững, góp phần hình thành các khu đô thị đa mục tiêu, đa chức năng được quy hoạch đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh nhưng bền vững của Thủ đô trong giai đoạn mới. Việc triển khai đồng thời 2 dự án cụ thể hóa quy hoạch chung Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

NGUYỄN QUỐC