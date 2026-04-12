Khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh trị giá hơn 5,6 tỷ USD

Ngày 12-4, tại Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Cùng tham dự có nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nêu rõ, dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh là công trình hạ tầng chiến lược, kết nối 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng - Quảng Ninh, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần cụ thể hóa chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng; các chương trình hành động của Chính phủ, quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, dự án tạo đột phá về kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại, thúc đẩy liên kết vùng, đặc biệt đối với vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và vùng đồng bằng sông Hồng. Tuyến đường hình thành trục kết nối tốc độ cao, rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao năng lực kết nối và lan tỏa phát triển.

Dự án góp phần tái định hình không gian phát triển mới theo hướng hiện đại, đồng bộ; tạo điều kiện để các tỉnh, thành phố phát huy lợi thế, hình thành các hành lang kinh tế, chuỗi giá trị liên kết vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Được UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định chủ trương đầu tư, dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương hơn 5,6 tỷ USD. Cùng với đó, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 10.270 tỷ đồng (tương đương 396 triệu USD) từ ngân sách nhà nước.

Dự án đi qua 4 địa phương là Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh với chiều dài 120,2km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435mm, điện khí hóa toàn tuyến, tốc độ tối đa lên tới 350 km/giờ, riêng đoạn qua Hà Nội có tốc độ tối đa 120 km/giờ.

Dự án dự kiến sẽ sử dụng thế hệ tàu cao tốc hiện đại nhất cùng hệ thống thông tin, tín hiệu, trang thiết bị cao cấp hàng đầu thế giới do Siemens Mobility (Đức) cung cấp và sẽ từng bước chuyển giao công nghệ cho VinSpeed trong quá trình vận hành.

Điểm đầu của tuyến đặt tại ga Cổ Loa (Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội), điểm cuối tại ga Hạ Long, Quảng Ninh. Tuyến sẽ đi qua 3 ga trung chuyển là Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng), Yên Tử (Quảng Ninh) và có 1 depot đặt tại ga cuối Hạ Long.

Theo kế hoạch, tuyến đường sắt này sẽ hoàn thành và chính thức đi vào vận hành, khai thác thương mại trong năm 2028, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội tới Quảng Ninh từ hơn 2 tiếng chỉ còn 23 phút.

MINH KHANG - ĐỖ PHƯƠNG