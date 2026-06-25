Hà Nội siết trách nhiệm người đứng đầu sau vụ “làm khó” cụ bà gần 100 tuổi

Chiều 25-6, tại họp báo về hội nghị công bố quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND TP Hà Nội, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan vụ việc cụ bà gần 100 tuổi bị “làm khó” khi thực hiện thủ tục nhận lương hưu tại Điểm phục vụ hành chính công đặt tại trụ sở UBND phường Ngọc Hà, Chi nhánh số 3.

Ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội trả lời báo chí. Ảnh: NGUYỄN QUỐC

Theo ông Nguyễn Tiến Thiết, đây là sự việc rất đáng tiếc. Ngay sau khi nắm thông tin, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo Đảng ủy UBND TP Hà Nội làm rõ. Đảng ủy UBND TP Hà Nội sau đó có văn bản chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội và các đơn vị liên quan quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống về trách nhiệm phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ.

Cùng với đó, thành phố và các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình, thủ tục trong việc tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết thủ tục hành chính. Trên cơ sở những bất cập phát hiện từ thực tế, các quy trình cần được điều chỉnh phù hợp; đồng thời tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Tiến Thiết cho biết, riêng vụ việc xảy ra tại Điểm phục vụ hành chính công Chi nhánh số 3, các cơ quan của thành phố sẽ tiếp tục thông tin chính thức sau khi sự việc được xác minh, làm rõ trách nhiệm của các cán bộ liên quan.

Trước đó, báo chí và dư luận phản ánh về thái độ giao tiếp, ứng xử của một công chức tại điểm phục vụ hành chính công đặt tại trụ sở UBND phường Ngọc Hà (Chi nhánh số 3) khi công dân đến làm thủ tục chứng thực chữ ký ủy quyền nhận lương hưu cho người thân. Vụ việc gây dư luận không tốt về thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức trong giao tiếp với công dân, nhất là với thân nhân, gia đình người có công.

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NGUYỄN QUỐC