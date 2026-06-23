Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh sau vụ “làm khó” cụ bà gần 100 tuổi về thủ tục nhận lương hưu

Ngày 23-6, Văn phòng Thành ủy Hà Nội có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội về việc chấn chỉnh thái độ phục vụ công dân của một công chức tại Điểm phục vụ hành chính công ở trụ sở UBND phường Ngọc Hà (Chi nhánh số 3).

Người dân tới làm thủ tục hành chính tại một chi nhánh của Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội. Ảnh: KHÁNH NGUYỄN

Văn bản nêu rõ, trong ngày 22 và 23-6, dư luận phản ánh về thái độ giao tiếp, ứng xử của một công chức tại Điểm phục vụ hành chính công ở trụ sở UBND phường Ngọc Hà (Chi nhánh số 3) khi công dân đến làm thủ tục chứng thực chữ ký ủy quyền nhận lương hưu cho người thân.

Trước sự việc trên, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội nghiêm túc rút kinh nghiệm trong toàn hệ thống về thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong giao tiếp và làm việc với công dân; xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, kỷ luật nghiêm theo quy định (nếu có).

Trước đó, ngày 22-6, mạng xã hội lan truyền bài viết của ông V.H. phản ánh về quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại Điểm phục vụ hành chính công ở trụ sở UBND phường Ngọc Hà. Cụ thể, theo phản ánh trên mạng xã hội, đầu giờ chiều cùng ngày, ông V.H. đến điểm phục vụ hành chính công trên để làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu thay cho mẹ mình là bà N.T.T.H. (sinh năm 1929, cán bộ tiền khởi nghĩa, gần 80 năm tuổi Đảng) do giấy ủy quyền trước đó đã hết hạn.

Tại quầy tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Tư pháp - Chứng thực, cán bộ ở đây đã yêu cầu bà H. phải trực tiếp có mặt. Ông V.H. trình bày mẹ mình tuổi cao, sức yếu, không thể đến trụ sở phường. Sau đó, một nữ cán bộ hướng dẫn ông về nhà và sau 17 giờ 30 phút thực hiện cuộc gọi video qua ứng dụng Zalo để xác nhận thông tin. Ông V.H. đã thực hiện cuộc gọi đúng theo hướng dẫn. Tuy nhiên, sau đó, nữ cán bộ nói “không làm ủy quyền được”. Vì vậy, ông V.H. mời nữ cán bộ đến nhà mình cách phường 200m nhưng bị từ chối…

Thông tin đăng tải của ông V.H. thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận, bởi bà H. đã gần 100 tuổi, đi lại khó khăn nhưng vẫn bị làm khó về thủ tục hành chính.

Sau khi nhận được thông tin sự việc trên, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội đã chỉ đạo Chi nhánh số 3 khẩn trương rà soát, xác minh nội dung vụ việc. Trong sáng 23-6, lãnh đạo Chi nhánh số 3 cùng cán bộ liên quan đã trực tiếp đến gia đình công dân để thăm hỏi, lắng nghe ý kiến, nhận trách nhiệm về những hạn chế trong quá trình phục vụ, gửi lời xin lỗi tới gia đình và hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính tại nơi cư trú.

NGUYỄN QUỐC