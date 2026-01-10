Bàn giao 64 căn nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” tại Khánh Hòa

Ngày 10-1, tại xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Quân chủng Hải quân phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa và Quân khu 5 tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà ở cho 10 gia đình bị thiệt hại do mưa lũ.

Sau hơn một tháng triển khai xây dựng, sửa chữa lại nhà cho người dân vùng bị ảnh hưởng mưa lũ với tinh thần “Chiến dịch Quang Trung”, Quân khu 5 đã phối hợp với các đơn vị đóng quân trên địa bàn và cấp ủy, chính quyền địa phương khởi công xây 610 căn nhà mới, sửa chữa 314 căn.

Các đại biểu khánh thành và bàn giao nhà ở trong "Chiến dịch Quang Trung" cho người dân tại xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HIẾU GIANG

Đến nay, toàn bộ 314 căn nhà sửa chữa đã hoàn thành; 610/610 căn nhà xây mới đã được bàn giao cho các hộ dân. Riêng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, có 70 căn nhà được xây dựng mới, do các đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn Đặc công Nước 5 trực tiếp thi công.

Tại buổi lễ, ban tổ chức cùng các cơ quan, đơn vị và địa phương đã trao bảng tượng trưng bàn giao nhà và nhiều phần quà cho 10 gia đình, gồm các hộ dân tại các xã Suối Hiệp, Cam Hiệp, Nam Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh và phường Nam Nha Trang.

Ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tặng quà cho các hộ dân. Ảnh: HIẾU GIANG

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tặng quà cho các hộ dân. Ảnh: HIẾU GIANG

Cùng ngày, các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị quân đội đồng loạt tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 54 căn nhà còn lại trong “Chiến dịch Quang Trung” cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ. Trước đó, ngày 4-1, các đơn vị và địa phương đã tổ chức bàn giao 6 căn nhà cho người dân trên địa bàn tỉnh.

HIẾU GIANG