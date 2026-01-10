Xã hội

Bàn giao 64 căn nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” tại Khánh Hòa

SGGPO

Ngày 10-1, tại xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Quân chủng Hải quân phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa và Quân khu 5 tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà ở cho 10 gia đình bị thiệt hại do mưa lũ.

Bàn giao 64 căn nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” tại Khánh Hòa

Sau hơn một tháng triển khai xây dựng, sửa chữa lại nhà cho người dân vùng bị ảnh hưởng mưa lũ với tinh thần “Chiến dịch Quang Trung”, Quân khu 5 đã phối hợp với các đơn vị đóng quân trên địa bàn và cấp ủy, chính quyền địa phương khởi công xây 610 căn nhà mới, sửa chữa 314 căn.

z7416187033595_b52c416a1d3cfd2cac64680201a2c997-2.jpg
Các đại biểu khánh thành và bàn giao nhà ở trong "Chiến dịch Quang Trung" cho người dân tại xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HIẾU GIANG

Đến nay, toàn bộ 314 căn nhà sửa chữa đã hoàn thành; 610/610 căn nhà xây mới đã được bàn giao cho các hộ dân. Riêng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, có 70 căn nhà được xây dựng mới, do các đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn Đặc công Nước 5 trực tiếp thi công.

Tại buổi lễ, ban tổ chức cùng các cơ quan, đơn vị và địa phương đã trao bảng tượng trưng bàn giao nhà và nhiều phần quà cho 10 gia đình, gồm các hộ dân tại các xã Suối Hiệp, Cam Hiệp, Nam Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh và phường Nam Nha Trang.

z7416186928150_06af0868aa230bcc9c95d079ba66799f-2.jpg
Ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tặng quà cho các hộ dân. Ảnh: HIẾU GIANG
z7416227419637_d1007ef55ff040f3c764ba756678ef99-2.jpg
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tặng quà cho các hộ dân. Ảnh: HIẾU GIANG

Cùng ngày, các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị quân đội đồng loạt tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 54 căn nhà còn lại trong “Chiến dịch Quang Trung” cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ. Trước đó, ngày 4-1, các đơn vị và địa phương đã tổ chức bàn giao 6 căn nhà cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan
HIẾU GIANG

Từ khóa

Quân chủng Hải quân Khánh Hòa Quân khu 5 mưa lũ Chiến dịch Quang Trung Suối Hiệp

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn