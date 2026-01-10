Bàn giao 64 căn nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” tại Khánh Hòa

Sau hơn một tháng triển khai xây dựng, sửa chữa lại nhà cho người dân vùng bị ảnh hưởng mưa lũ với tinh thần “Chiến dịch Quang Trung”, Quân khu 5 đã phối hợp với các đơn vị đóng quân trên địa bàn và cấp ủy, chính quyền địa phương khởi công xây 610 căn nhà mới, sửa chữa 314 căn.
Đến nay, toàn bộ 314 căn nhà sửa chữa đã hoàn thành; 610/610 căn nhà xây mới đã được bàn giao cho các hộ dân. Riêng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, có 70 căn nhà được xây dựng mới, do các đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn Đặc công Nước 5 trực tiếp thi công.
Tại buổi lễ, ban tổ chức cùng các cơ quan, đơn vị và địa phương đã trao bảng tượng trưng bàn giao nhà và nhiều phần quà cho 10 gia đình, gồm các hộ dân tại các xã Suối Hiệp, Cam Hiệp, Nam Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh và phường Nam Nha Trang.
Cùng ngày, các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị quân đội đồng loạt tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 54 căn nhà còn lại trong “Chiến dịch Quang Trung” cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ. Trước đó, ngày 4-1, các đơn vị và địa phương đã tổ chức bàn giao 6 căn nhà cho người dân trên địa bàn tỉnh.