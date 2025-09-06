Ngành công an lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc thủ tục hành chính

Ngày 5-9, Hội nghị đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính (TTHC), giải quyết TTHC năm 2025 do Công an TPHCM tổ chức đã diễn ra một cách thẳng thắn và cởi mở. Hơn 50 đại biểu đại diện các tổ chức, doanh nghiệp và người dân thành phố có những vướng mắc thực tế liên quan đến TTHC đã đối thoại trực tiếp với lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM.

Gỡ vướng từ những tình huống cụ thể

Hàng loạt vấn đề đã được người dân và doanh nghiệp đặt ra tại hội nghị. Các câu hỏi tập trung nhiều vào những TTHC gắn trực tiếp với đời sống người dân như: đăng ký lưu trú, xuất nhập cảnh, lý lịch tư pháp, đăng ký xe, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, cấp định danh cá nhân, thủ tục phòng cháy, chữa cháy…

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Công an phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM

Trong đó, thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm. Giải đáp thắc mắc này, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM, cho biết, Công an TPHCM đã bố trí nhiều điểm cấp đổi trên toàn thành phố, trong đó riêng công an cấp xã, phường, đặc khu có đến 168 điểm, Phòng CSGT có 5 điểm. Người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp tại địa phương.

Tuy nhiên, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga lưu ý, đối với những trường hợp giấy phép lái xe đã hết hạn, bị mất giấy phép lái xe, dữ liệu chưa đồng bộ, giấy tờ rách, mờ... thì người dân cần đến trực tiếp các điểm cấp đổi để làm thủ tục. “Trường hợp để hết hạn đúng ngày in trên giấy phép, người dân nên đến nộp hồ sơ trực tiếp để được hỗ trợ, tránh rủi ro khi thao tác trực tuyến. Đặc biệt, theo quy định mới, giấy phép lái ô tô hết hạn chỉ 1 ngày cũng phải thi lại lý thuyết để được cấp lại giấy phép, không còn được gia hạn trong vòng 1 tháng như trước đây”, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga nhấn mạnh.

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP trong ngày 5-9 tại Công an phường Thạnh Mỹ Tây cho thấy, người dân ra vào liên tục để giải quyết TTHC. Dù đã gần giờ nghỉ trưa, các cán bộ, chiến sĩ tại đây vẫn tiếp nhận, hướng dẫn, không để ai phải ra về khi chưa được giải quyết. Theo lãnh đạo Công an phường Thạnh Mỹ Tây, từ ngày 1-9, công an cấp xã, phường đã đủ điều kiện tiếp nhận và giải quyết đến 35 loại TTHC, dịch vụ công trực tuyến, từ quản lý phương tiện cơ giới, cấp mới và cấp đổi căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử, cho đến tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

Điểm thay đổi lớn nhất là trong lĩnh vực đăng ký xe. Nếu trước đây, Công an phường, xã chỉ được quyền đăng ký xe máy và ô tô dưới 7 chỗ, thì nay tất cả các hạng mục liên quan đến ô tô đều đưa về phường. Tương tự, thẩm quyền cấp căn cước công dân vốn thuộc công an quận cũng đã được chuyển giao. Công an phường Thạnh Mỹ Tây hiện tiếp nhận thủ tục cho người dân trên toàn địa bàn quận Bình Thạnh (trước đây), chứ không chỉ trong ranh giới hành chính của phường. Lượng hồ sơ vì thế tăng cao. Trung bình mỗi ngày, Công an phường Thạnh Mỹ Tây xử lý trên 400 hồ sơ, trong đó khoảng 200 hồ sơ đăng ký cư trú, 250 hồ sơ căn cước công dân và 10-15 hồ sơ đăng ký xe.

Tăng niềm tin từ thủ tục gọn nhẹ

Tại hội nghị, một số chủ cơ sở lưu trú bày tỏ lo lắng khi đã khai báo tạm trú cho khách nước ngoài đúng hạn nhưng hệ thống chưa xác thực. Đại tá Nguyễn Thanh Tú, Phó trưởng Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an TPHCM khẳng định: “Chỉ cần cơ sở khai báo đầy đủ, đúng hạn thì thông tin đó đã có giá trị pháp lý, khách vẫn được đảm bảo quyền lợi và thực hiện thủ tục khác. Việc xác thực là trách nhiệm của công an địa phương”. Trong trường hợp hệ thống bảo trì hoặc gặp sự cố, cơ sở có thể lập danh sách khách thuê và báo trực tiếp cho công an phường, xã, sau đó cập nhật bổ sung khi hệ thống hoạt động bình thường.

Người dân cũng nêu câu hỏi về trường hợp người nước ngoài đến Việt Nam làm việc bằng thị thực DN1, sau 3 tháng đã kết hôn hợp pháp với công dân Việt Nam, cần làm thủ tục gì khi muốn tiếp tục ở lại. Giải đáp nội dung này, Đại tá Nguyễn Thanh Tú cho biết: người trong trường hợp này được phép chuyển sang thị thực diện thăm thân (TT) mà không cần xuất cảnh, hồ sơ có thể nộp tại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an TPHCM hoặc Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an, và có thể được cấp thẻ tạm trú tối đa 3 năm.

Thẻ này mang lại lợi ích rõ rệt so với giấy miễn thị thực, vốn chỉ cho phép cư trú tối đa 6 tháng cho mỗi lần nhập cảnh. Theo quy định hiện hành, những trường hợp kết hôn hợp pháp với công dân Việt Nam thì không cần giấy phép lao động. Tuy nhiên, doanh nghiệp sử dụng lao động thuộc diện này vẫn phải có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý lao động.

TTHC vốn là “cửa ngõ” đầu tiên để người dân tiếp cận dịch vụ công nên không tránh khỏi việc doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn, bức xúc. Đánh giá cao buổi đối thoại, không ít đại biểu cho rằng thay vì né tránh, Công an TPHCM đã chọn cách đối thoại trực tiếp với dân, lắng nghe thẳng thắn để tháo gỡ kịp thời.

Theo Thượng tá Nguyễn Thị Việt Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TPHCM, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, qua tổng hợp, Công an TPHCM nhìn nhận xảy ra một số khó khăn, vướng mắc nhất định. Theo đó, về vấn đề pháp lý, nhiều văn bản pháp luật, nghị định, thông tư phải được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, khi hợp nhất 3 địa phương và sáp nhập phường, xã đòi hỏi hạ tầng đường truyền mạng, hệ thống dữ liệu phải được đồng bộ. Đây vẫn là điểm vướng mắc cần tiếp tục khắc phục, hoàn thiện trong thời gian tới.

Tiếp tục xây dựng mô hình “một cửa” đồng bộ, hiện đại Công an TPHCM đã công khai 190 TTHC thuộc thẩm quyền trên Cổng thông tin điện tử Công an TPHCM. Trong 8 tháng, Công an TPHCM đã tiếp nhận hơn 9,5 triệu hồ sơ TTHC, trong đó có tới 8,5 triệu hồ sơ thực hiện trực tuyến, chiếm gần 90%. Đặc biệt, 1.000 phiếu khảo sát do Bộ Công an triển khai đã cho thấy tỷ lệ hài lòng của người dân và tổ chức trong năm 2025 đạt 100%. Sau khi sáp nhập xã, phường, một số trụ sở hiện có diện tích, cơ sở vật chất còn hạn chế. TPHCM đã có kế hoạch triển khai nhằm hình thành những điểm phục vụ tốt nhất để người dân, doanh nghiệp đến giải quyết TTHC. Có 190 TTHC, tuy nhiên, khi bỏ công an cấp quận, huyện thì một số thủ tục đã được chuyển về các phòng nghiệp vụ và công an xã, phường, đặc khu. Thời gian tới, Công an TPHCM tiếp tục khảo sát, tham mưu các TTHC được giải quyết ở nơi gần với người dân nhất. Dự kiến cuối năm 2025, 168 xã, phường, đặc khu sẽ đảm bảo mô hình “một cửa” khang trang, hiện đại, phục vụ người dân tốt nhất.

THU HOÀI - CẨM NƯƠNG - CẨM TUYẾT