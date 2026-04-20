Công khai các bộ ngành chậm tiến độ, chưa đạt chỉ tiêu cắt giảm thủ tục hành chính

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công văn số 423/TTg-CĐS của Thủ tướng Chính phủ gửi các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ về việc phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh (ĐKKD) theo yêu cầu của Trung ương. Công văn nêu rõ các bộ còn chậm tiến độ, chưa đạt chỉ tiêu theo yêu cầu đề ra.

Nhiều bộ còn chậm tiến độ, chưa đạt chỉ tiêu cắt giảm TTHC. Ảnh: VGP

Tính đến ngày 18-4, đã có 16/16 bộ, cơ quan ngang bộ gửi phương án phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, ĐKKD, cắt giảm ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về Bộ Tư pháp. Trong đó, có 3 bộ đề xuất phương án đạt tất cả các chỉ tiêu theo yêu cầu, gồm các bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp.

Bên cạnh đó, vẫn còn 3 bộ, cơ quan ngang bộ: KH-CN, Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ chưa đạt yêu cầu chỉ tiêu nào.

Một số bộ có ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện chưa đạt ở một số chỉ tiêu cắt giảm như: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa đạt tiêu chí yêu cầu cấp bộ thực hiện không quá 30% TTHC thuộc lĩnh vực quản lý.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa đạt tiêu chí về cắt giảm 50% thời gian giải quyết TTHC so với 2024.

Các bộ: Công thương, Nội vụ, Y tế chưa đạt tiêu chí về cắt giảm 50% chi phí tuân thủ TTHC so với năm 2024; Bộ Dân tộc và Tôn giáo chưa gửi số liệu tiêu chí này.

Đối với tiêu chí cắt giảm 100% ĐKKD không cần thiết, các bộ chưa đạt yêu cầu gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về tiêu chí cắt giảm tối thiểu 30% ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, một số bộ chưa đạt yêu cầu như: Bộ Công thương, Bộ GD-ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ VH-TT-DL, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…

Thủ tướng Chính phủ biểu dương bộ trưởng các bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, đề xuất phương án phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, cắt giảm ĐKKD, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện bảo đảm đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu được.

Thủ tướng giao các Phó Thủ tướng theo lĩnh vực được phân công tiếp tục chỉ đạo các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm trực tiếp, chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát phương án phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, ĐKKD, ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo thẩm quyền, thực hiện nghiêm yêu cầu về chỉ tiêu, tiến độ.

Ngày 20-4, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cũng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về cắt giảm, đơn giản hóa thủ TTHC, ĐKKD. Phó Thủ tướng đề nghị quán triệt tinh thần "không viện cớ đặc thù ngành để né tránh cải cách, phân cấp TTHC".

LÂM NGUYÊN - THANH HOA